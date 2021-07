Mauricio Luna y el periodismo estúpido

Cuando muchos se quejan de la situación económica, social y ética de la Argentina, pocos son los que se plantean la calidad de los medios de información, los contenidos que bombardean a los ciudadanos tienen más de publicidad y manipulación mercenaria que de rigurosa información periodística.

El auge de las redes sociales ha tergiversado los conceptos y mientras muchos usuarios no violen las normes de la red social son libres de publicar cualquier cosa que se parezca a una información, las Fake News son cada día más habituales y peligrosas, pero no siempre nacen en la publicación de un irresponsable y se ha transformado en el «caballito de batalla» de medios que venden su peso como influencers de la agenda que se quiera instalar.

Mauricio Luna se presenta en las redes como: Periodista | Especialista en comunicación digital | Social media manager. Mi experiencia profesional cómo periodista comienza en medios de comunicación con orientación digital. Con especialización en artículos de sociedad y actualidad, la búsqueda constante de noticias e historias con fuerte compromiso social fortalecieron mis habilidades de comprensión, curaduría y análisis de comportamiento usuarios nativos digitales.

Una descripción personal que si no fuera por algunas de sus publicaciones uno creería estar frente a un periodista comprometido, pero como bien el mismo describe, sus comienzos y experiencia es en medios digitales y quienes primero no caminaron la calle, interactuaron con los actores de la realidad, corren el riesgo de tener vicios en cuanto a los fuentes en las que se basan para escribir un artículo, muchos hoy en día tienen como fuentes las redes sociales y no chequean antes de publicar.

Pensaba que poco aprendió en el periodismo digital Mauricio Luna para firmar o peor ser el autor de una nota que en el mejor de los casos es estúpida sobre la situación personal de los asesinos de Fernando Báez Sosa, ya el título es un mamarracho «Deprimidos, sin visitas higiénicas y aislados: el día a día de los rugbiers en la cárcel a un año y medio del crimen de Fernando Báez Sosa«, digo, cuando un periodista dice tener compromiso social y estar fortalecido en comprensión, curaduría y análisis del comportamiento de los usuarios de las redes, ¿es esto lo que hace?.

Cuesta creer que no exista una intención de «humanizar» a estos despreciables chicos que de una forma cobarde asesinaron a otro y que tenían como pasatiempo generar peleas y atacar a víctimas superándolas en número, porque es evidente que son unos cobardes que ahora ni juntos se animan a enfrentar a otros violentos como ellos.

No me apena que estas lacras no tengan sexo, no me conmueve que digan que tienen miedo, están allí por ellos mismos, la nota solo puede tener una intencionalidad, mostrar como víctimas a los victimarios. Se deprimieron por no tener sexo?, el Estado debería ocuparse de satisfacer las necesidades de cada detenido? y si el encuentro no es satisfactorio, ¿hacemos un casting?.

Los «periodistas» actuales parecen carecer de muchos recursos éticos, el primero faltar a la verdad y segundo el prestarse a desvirtuar el concepto de una sociedad sana y equilibrada, estos criminales están donde deben estar, incluso con un resguardo que muchos otros no tienen, ese privilegio de que les cuide el Estado la vida no lo tuvo Fernando, en cuyo caso el Estado falló, la garantía de usar los pocos recursos para garantizar la vida y la tranquilidad debe ser para la gente de bien, los premios y castigos existen justamente para diferenciar que no es lo mismo el obrar bien que mal, por ahí va la cosa mi estimado Mauricio.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw