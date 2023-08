María Eugenia Talerico, se colgó del asesinato de Morena para hacer política

Recuerden bien a este personaje político que no debería tener ni un voto por miserable, mentirosa y oportunista, se trata de la ignota María Eugenia Talerico, un militante PRO de la localidad bonaerense de Colón que ocupó el cargo de titular de la UIF demostrando ser o corrupta o inútil, porque en un país donde lo que sobran son lavadores de dinero y no pasa nada.

Se presenta como abogada penalista «experta» en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. Ex Vice Presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF) (2016-2020). Vice Presidente de la ONG Será Justicia.

La realidad es que por su gestión queda la duda si sus conocimientos de experta es contra el lavado o asesorando a los lavadores.

A la fecha sus únicos méritos pasan por ser autora de distintos artículos con un relato sobre la corrupción y el kirchnerismo con más opiniones que pruebas, con lo cual, es una mujer mediocre con ínfulas que no duda en mostrar para subirse valor al participar en acciones y roscas judiciales de dudosa ética.

Para llevar adelante sus «operaciones» judiciales, ha fundado la ONG Será Justicia, desde donde han enmascarado acciones concretas contra magistrados del Poder Judicial, para luego en el colmo de la hipocresía ser autora de un artículo publicado por Clarín La falaz teoría del lawfare y la impunidad.

Distintos artículos periodísticos definen a la ONG como una asociación cercana al Gobierno, a los bufetes más poderosos de la Argentina (como Bulló y Cassagne), y al tradicional (y muy conservador) Colegio de Abogados de la calle Montevideo. La agrupación a su vez tiene vínculos fluidos con Marval, O’Farrell & Mairal, uno de los estudios más importantes del país.

La ONG tuvo un rol principal en la renuncia de la ex Procuradora General de la Nación Gils Carbó presionada por Mauricio Macri para que se aparte y Talerico se ganó la vicepresidencia de la UIF como premio de Mauricio Macri por sus servicios.

Llama la atención que esta mujer sea tan torpe de meterse en temas donde justamente ella ha dejado muchas dudas como lo es la droga y quienes la conducen el narcotráfico, ya que tanto ella como su jefe directo Mariano Federici, titular de la UIF, fueron denunciados por el diputado Rodolfo Tailhade, ante el juzgado de Luis Rodríguez, de haber encubierto operaciones del banco HSBC por la amistad de ambos con el presidente de la institución Gabriel Martino que deberían haberse sancionado.

El primer hecho denunciado ante la Justicia consiste en la elaboración de un dictamen liberatorio para el HSBC en un caso de lavado de dinero que involucraba al narcotraficante colombiano conocido como “Mi Sangre”. Según explica Tailhade, el HSBC había sido el «vehículo financiero» que Jesús López Londoño -alias «Mi Sangre»- había utilizado para lavar dinero del tráfico de drogas y asentarse en la Argentina.

Según consta en la denuncia, la UIF había abierto un sumario en el que acusaba al HSBC de no haber reportado las operaciones sospechosas que el testaferro de «Mi Sangre», Marcelo Oscar Chirizola, había estado realizando a través del banco. Federici, quien había recibido el sumario al asumir en la UIF, toma la decisión de elevar el dictamen a un consejo asesor del organismo declarando que archivaba las imputaciones contra el banco porque no había pruebas suficientes de que se hubiese incumplido la ley de lavado. A modo de respuesta, el consejo asesor rechaza el dictamen y asegura que había que sancionar al banco. Sin embargo Federici, a pesar de las indicaciones del consejo de la UIF, termina archivándolo, pero lo hace modificando los argumentos: ya no era porque no hubiese pruebas, sino que era porque el hecho había prescripto.

En el segundo acontecimiento surge a partir de una llamada que un funcionario de la UIF le realizó, hace un par de años, a Martino para avisarle que un cliente del banco, el narco colombiano Piedrahita Ceballos, estaba siendo investigado por la Justicia. «A partir de unas escuchas que se realizan en el banco, surgió que el esposo de la titular del área de compliance del HSBC estaba vinculado a la banda de Piedrahita Ceballos, quien estaba inyectando dinero a través de emprendimientos inmobiliarios. Durante una declaración indagatoria, la mujer cuenta que un día el presidente del banco la había convocado para contarle que un ‘alto funcionario’ de la UIF lo había llamado para informarle que un cliente suyo estaba siendo investigado y que tenían que aprovechar para emprolijar los papeles», narra Tailhade, quien agrega: «El que llamó a Martino es Mariano Federici, no tengo ninguna duda».

No es la primera vez que Mariano Federici y María Eugenia Talerico son cuestionados por sus vínculos con Gabriel Martino (quien llegó a la Argentina en el 2015 luego de ser acusado de lavar millones de dólares para el cartel de Sinaloa cuando era el tesorero de la sucursal del HSBC en México). Designados al frente de la UIF por Macri en el 2016, sus candidaturas recibieron numerosas críticas: Telerico porque había sido abogada del HSBC y Federici por su pasado cercano al FMI y el Banco Mundial.

Sin dudas que no es bueno ni sano colgarse del dolor para sumar votos, mucho menos es inteligente meterse en temas donde no se está limpio, al momento de votar piense si esta gente lo representa.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw