Factos con Adrián, construyendo mentiras

En el amplio universo que tienen los «operadores» de la derecha que se aliaron a la Libertad Avanza, hay muchos seudo influencer que no pueden parar de mentir para sostener un relato que con los días hace agua, los mismos que se quejaban de los relatos del kirchnerismo, abrazaron la idea de hacer un relato épico donde un león solitario debe luchar contra enemigos sedientos de poder.

Con las elecciones ganadas y los pocos logros políticos, se hizo necesario estimular la formación de un ejército al que denominaron «las fuerzas del cielo», así financiados por algunos ricos, se crearon en las sombras grupos de jóvenes captados en la clases bajas molestos por su suerte y falta de futuro a los que usaron y usan como «mano de obra barata», en la clase media armaron grupos para actuar en las redes sociales y son la fuerza de choque que acosa y amenaza a otros usuarios con cuentas truchas protegidas por los administradores de las redes sociales.

Entre estos personajes, encontramos al usuario factos con Adrián, que se define como anti K, dedicandole muchos videos al gobernador Axel Kicillof, especialmente en el área de seguridad, donde interactúa con otros personajes de las redes sociales que suelen hacer publicaciones falsas y al ser descubiertos se excusan que es lo que les escribieron los policías que los siguen en las redes sociales, en perfiles como Policía Reclamando o Virginia Luján Sosa, donde son tan básicos que usan las misma publicaciones entre ellos en una especie de autobombo.

En su último video criticando al gobernador y el ministro de seguridad bonaerense, Adrián deja en evidencia que miente y cuando no miente lo que dice no es correcto. Es tal el grado de desprecio por los ciudadanos incluyendo sus votantes, que no tienen problema alguno en decir cualquier cosa a sabiendas que muchos creen y no van a tratar de cotejar lo que escuchan,

El breve video está plagado de mentiras y errores, dice que la PFA le presto??el helicóptero a un delincuente herido?? acaso el delincuente piloteaba?, el delincuente fue trasladado herido que no es lo mismo y si el helicóptero era de la PFA ya que él afirma dice verdades la critica debería ser a Patricia Bullrich que es la responsable de la PFA.

Vuelve a mentir, cuando hace mención al traslado de la Oficial Florencia Herrera, diciendo que la Policía de la Ciudad había ofrecido su helicóptero para trasladarla al Churruca y pone una publicación de Florencia Arietto donde ella dice que lo gestionó con el Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir Bullrich y la PFA.

Miente cuando dice que el ministro de seguridad bonaerense no acepto el traslado porque prefiere a los delincuentes, sin mostrar o mencionar ninguna evidencia, la propia Florencia Arietto luego de que se conociera la recomendación médica de no trasladarla en helicóptero por su estado, algo de lo que abunda bibliografía médica, dejó de opinar sobre el tema, pero Adrián lo retoma tratando de volver a instaurar la idea de que el gobernador quiere policías muertos porque sus votantes son delincuentes, esta opinión es descalificadora de millones de bonaerenses que votaron al actual gobernador demostrando este monigote online que no tienen respeto ni por la verdad ni por los argentinos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw