La marcha en defensa de las UNIVERSIDADES PÚBLICAS debilita al gobierno nacional

La mulitudinaria marcha en defensa de las Universidades Públicas, le asesta al presidente Javier Milei como cabeza del gobierno nacional un duro golpe que lo debilita incluso entre millones de sus votantes que consideran un límite que no debió cruzar, incluso los que a pesar de las mentiras y las demoras en las mejoras económicas de la microeconomía.

Más allá de los discursos desde los que integran el gobierno de La Libertad Avanza que salieron desesperados a publicar en redes sociales posteos para desacreditar el reclamo de los millones de argentinos que defienden la educación gratuita.

Las incoherencias de Patricia Bullrich que hoy critica por ejemplo a la UBA, a solo meses de haber hecho campaña prometiendo proteger y mejorar la educación pública y hasta uso una foto en las escalinatas de la Facultad de Derecho, demuestran que esta CASTA política son de lo peor, que solo piensan en ellos y su entorno donde no tienen problemas en gastar millones si es necesario, la misma Bullrich que estudió en una universidad pública ahora habla de manera equivocada y como una gran ignorante de auditorías a las universidades, cuando debería saber por sus años en política que las universidades son auditadas y que tienen un status de autarquía, donde el Poder Ejecutivo no participa ni debería sugerir auditar nada, ya que se estaría violando la Ley.

La Reforma de la Constitución de 1994 marca un antes y un después en la vida institucional de las universidades nacionales y toda la comunidad universitaria, introdujo la Autonomía Universitaria en el “Artículo 75, Inciso 19” de la carta magna, lo que significó la independencia política y administrativa de las universidades públicas respecto a factores externos.

El principio de Autonomía Universitaria implica que la Universidad debe ser autónoma y auto-gobernada y que debe elegir sus propias autoridades sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio.

Más grave es que un presidente desconozca las normas y la propia Constitución Nacional, dejando en evidencia que ni siquiera en su millonario gabinete hay un funcionario que lo asesore sobre qué puede y que no puede hacer.

Partiendo de esa gravedad institucional por la cual en un país serio el presidente debería ser sometido a JUICIO POLÍTICO, porque quien viola la Constitución Nacional ejerciendo la presidencia es un traidor a la Patria e imputable de ser denunciado por mal desempeño de mínima.

El ejército de trolls no pararon de postear criticas en las redes sociales buscando influir en la opinión pública donde publican comentarios o memes sin más fundamento que la frase, apelando a crear una percepción subliminal de los usuarios que ven una y otra vez publicaciones similares que aunque sean pasadas de largo, quedan registradas.

Estas técnicas psicológicas de manipulación aplicadas a redes sociales y medios con pauta del gobierno nacional no son inocuas y en eso se han equivocado quienes creyeron que la gente no iba a votar a un «loco», falto debate, falto brindarle información a la gente, subestimaron el trabajo de los trolls y el alcance de estos, ahora tienen un número importante de argentinos que no pueden explicar por qué votaron a Milei, son incapaces de enumerar una medida a favor del Pueblo y no pueden recordar de dónde sacaron la información para odiar al peronismo, lo publico y la asistencia del Estado, todos dicen, lo leí en las redes o lo escuché por ahí.

La supuesta universidad pública que adoctrina según el presidente Milei es una de las frases más ridículas de las que suele pronunciar el líder libertario, gran parte de sus ministros son egresados y algunos profesores en universidades públicas, quizás el mejor ejemplo sea el de Federico Sturzenegger, egresado de la Universidad de La Plata.

Gabriela Pérez consejera escolar de CAMBIEMOS en Avellaneda

Gabriela Pérez es consejera escolar de Cambiemos en el partido de Avellaneda y responde al referente local Lucas Yacob, la misma se ha mostrado en redes sociales en contra de los reclamos de la UBA posteando una imagen que fue viralizada entre los libertarios, que no resiste el menor análisis pero replicado tiene el efecto ya mencionado.

En lo personal siempre he destacado que se le reconoce a Pérez un gran trabajo barrial, pero la pifia y feo cuando se deja usar para campañas berretas y de dudosa credibilidad con argumentos poco serios.

Hoy Gabriela Pérez se muestra combativa contra todo lo público, se muestra parte del discurso que denuncia adoctrinamiento en la educación pública, pero lo curioso es que justamente Gabriela Pérez comenzó en la política siendo parte del Frente para la Victoria, siendo primera vocal de la lista de Jorge Ferraresi en el año 2013, pasándose en el 2016 a Cambiemos de la mano de la multi denunciada Gladys González, es decir, su mentora del cambio, es una de las políticas con más denuncias por corrupción, con lo cual debo dudar de su honestidad intelectual si solo señala la paja en el ojo ajeno.

También me resulta incoherente que una consejera escolar, que recorre las escuelas PÚBLICAS según ella trabajando para mejorar las condiciones, a la vez se muestre apoyando a un gobierno que quiere destruir la educación pública y que no lo oculta, al decir que no es una prioridad financiarla o que se arreglen con lo que les van a dar a pesar que no cubra ni 3 meses de funcionamiento.

Conclusión, Javier Milei, sus funcionarios, partidarios y votantes deben leer y respetar la Constitución Nacional, la que prometieron o juraron defender, personajes como Gabriela Pérez, creo que la dignidad no se negocia, tomaste un atajo para llegar a un cargo, pero como consejera escolar no hay excusa para desconocer la autarquía de las universidades. Celebro que este debate generado por el gobierno comienza a mostrar quién es quién en estos tiempos difíciles que viven millones en la Argentina y otro tanto que lo padecen.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw