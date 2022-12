Defensoría del Pueblo de la Nación, acefalía y poco compromiso con el ciudadano

Dice el refrán popular que cuando el gato no está los ratones bailan, es uno de los más conocidos y aplica a todas las áreas y épocas, su interpretación universal es que cuando en ausencia de un jefe o superior los subordinados se relajan y hacen cosas que normalmente no harían.

Imaginen esto trasladado a un organismo público donde aún con superiores los empleados suelen estar relajados y cómodos en sus cargos, con la tranquilidad de un sueldo mensual que no requiere como contraparte más que cumplir un horario, pero da lo mismo la productividad o el éxito de los casos.

El Estado argentino, va a cumplir 14 años de INCUMPLIR la Constitución Nacional, desde abril de 2009, el organismo encargado de defender los derechos de los habitantes está vacante por falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos. El deber de nombrarlo es del Congreso, por mandato de la Constitución.

El candidato o candidata a defender los derechos de las personas ante el Estado y las grandes empresas debe ser elegido por los dos tercios de los presentes en ambas cámaras parlamentarias.

El primer ombudsman o abogado del Pueblo fue Jorge Luis Maiorano, quien había sido ministro de Justicia de Carlos Menem. Asumió como Defensor del Pueblo en junio de 1994. Fue sucedido por el peronista Eduardo Mondino en 1999, quien logró acuerdo de Diputados y el Senado en 2004 para continuar por un segundo período.

Antes de que finalice su segundo mandato, Mondino renunció en abril 2009 para ser candidato a senador por Córdoba. Desde entonces, el organismo estuvo a cargo de defensores adjuntos, quienes también fueron renunciando a medida que pasaban los años. En 2015, la Defensoría quedó a cargo del subsecretario Juan José Böckel, el de mayor jerarquía dentro del personal administrativo.

“No tener un defensor del Pueblo es una violación a la Constitución”, dijo el ex Defensor del Pueblo (1999-2009) Eduardo Mondino, “Es la figura independiente más importante en la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos y es el único que tiene legitimación propia para ir a los tribunales en representación de un colectivo de ciudadanos”, aseguró.

Esta extensa presentación es necesaria para comprender la importancia que debería tener la Defensoría del Pueblo y más para comparar entre las funciones que en teoría tiene y la interpretación que algún pícaro hace de ellas obvio en beneficio de su zona de confort o pasa tiempo relajado.

Con fecha 21 de diciembre ante la falta de respuesta del PAMI a los reclamos realizados por la mala atención médica a mi madre, las demoras en la cirugía y las dolencias que padecía, dirijo una denuncia a la Defensoría del Pueblo de la Nación, recibiendo como respuesta del área 2 de la DPN un cuestionario de 9 puntos que debía responder para poder continuar con el trámite, a pesar de que se me requería información que se supone la tiene el PAMI, hice todo para que no hubiera excusas en demoras, señalando que existía un alto riesgo de vida de mi madre. La sorpresa viene cuando el mail area2@defensor.gob.ar, no funcionaba y por ende no recibía correos, motivo por el cual envíe el archivo en PDF por el Facebook de la defensoría para que lo deriven al área correspondiente.

Lamentablemente mi madre termina muriendo el día 26 de diciembre y en mi ingenuidad creí que en base a lo grave descripto en la denuncia que no involucra a mi madre, sino que hay cientos de pacientes en iguales condiciones porque no es un hecho aislado lo que se denunciaba sino una metodología del PAMI, el día 28 de diciembre a las 10:23 hs. se comunica a mi celular un número privado con alguien que se identifica como Maximiliano del área de salud, que me dice que lamenta la muerte de mi madre, que se entero por la gente de prensa y que me quería informar, así por teléfono sin ningún fundamento o escrito formal, que la denuncia se tornaba abstracta por la muerte de mi madre. Es decir, ni siquiera iban a pedir informes a PAMI sobre la falta de atención, mal diagnóstico, como si fuera algo común que la gente se muera por una operación de vesícula, no solo este personaje no está capacitado para hacer llamados con un tono como si hablara de un potus, sino que grande es mi sorpresa cuando veo de quien se trata alguien que está a cargo del área de salud y le parece natural que los pacientes de PAMI sean maltratados, mal diagnosticados, que los prestadores tengan médicos sin matrícula precarizados, que PAMI gaste millones en estudios que se vencen y deben ser repetidos, es decir, avala la corrupción y la muerte.

Este señor que dicen es abogado es Maximiliano Andrés Nitto, en su enorme EGO publica en Linkedin que ha encontrado en la Universidad de Buenos Aires un espacio para formar abogados orientados al Derecho Sanitario, bueno, digamos que su conducta dista mucho de la de un abogado preocupado por el Derecho Sanitario, cuando literalmente se caga en la muerte de una persona, muerte que con un tratamiento correcto y la atención del PAMI no hubiera ocurrido, si personajes de esta calaña forman abogados en la UBA, que bajo ha caído la UBA en la elección de sus docentes, pero más grave aún es que semejante empleado cumpla funciones en la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque no solo deja indefensos y expuestos a los millones de afiliados que declara el propio PAMI posee, sino que por su negligencia y falta de compromiso con el trabajo de un abogado que debería pedir informes e investigar, hace la más sencilla, me invita a hacer una denuncia en el Ministerio de Salud, digo, alguien cree que es lo mismo responder una denuncia o consulta de la DPN que la de un particular?, bueno si Nitto cree que es lo mismo, cierren la Defensoría del Pueblo de la Nación y ahorremos millones en empleados que están para nada y no hacen nada.

Parece que el docente Nitto omite cumplir la Ley 24.284, Título II, Capítulo I, Art.14 Actuación. Forma y alcance. El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.

Digo si la salud y la vida en juego no son importantes para la Defensoría del Pueblo de la Nación entonces su existencia se torna abstracta.

Basado en la normativa que han usado para justificar gastos de representación de funcionarios de la defensoría a cursos o congresos entre los que se encuentra Nitto, solicito que el responsable de la Defensoría del Pueblo de la Nación el Dr. Juan José Böckel, prosiga la investigación por las irregularidades denunciadas en contra del PAMI, requiera al abogado Maximiliano Nitto me notifique formalmente de su decisión que por la charlado ni siquiera leyó con detenimiento, sino que dijo, se murió a otra cosa, para que pueda leer sus argumentos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw