Adrogué: La empresa Upgrade se niega a devolver el dinero de los viajes a egresados

Un grupo de estudiantes y padres del colegio ALFA de Adrogué denunciaron a la empresa Upgrade, una compañía de viajes de egresados, por no querer devolverle el 75% del costo del viaje. Se manifestaron en la puerta de la empresa y piensan que son muchas más las escuelas afectadas.

La devolución del dinero es una de las opciones establecidas en el DNU del ministerio de Turismo a raíz de la suspensión de los viajes por la pandemia. Las personas afectadas podían reprogramar el viaje o solicitar el reintegro de lo abonado en un principio, con el riesgo de que la agencia de turismo retenga hasta un 25% del precio.

Anahí, parte de la comisión de padres, aseguró: “No hay derecho para que nos lo nieguen, no les estamos pidiendo un favor, pedimos que cumplan con la ley. Hagan lo que está previsto hacer. No es una empresita así nomás que no puede cumplir con lo que pedimos”.

Durante el 2020 la empresa y la comisión de padres tuvieron sus desencuentros pero la discusión comenzó cuando Upgrade se desligó de una parte del seguro de caución, una cláusula que habían solicitado especialmente los padres antes del comienzo de la pandemia.

A partir de esa falta y con el avance de las restricciones turísticas, el viaje se vio opacado y los padres iniciaron una denuncia en defensa del consumidor que tiene una última audiencia este viernes. Si bien había intenciones de continuar con el viaje, cuando llegó diciembre el ministerio de Turismo publicó el decreto que establecía que la empresa podía brindar dos opciones de fechas o la devolución del dinero.

En este sentido, Anahí comentó que “en las primeras pruebas de viajes que habían hecho, los estudiantes volvían contagiados” así que lo consideraron “imposible”. “Luego de mantener un trato muy despectivo con nosotros por el seguro, el grupo decidió que nos devolvieran el dinero. No solo no nos lo dan, tienen una respuesta automática sin contenido concreto y se burlaron de nosotros en todo momento”, manifestó la madre.

Según el DNU, la empresa tiene 30 días para comenzar a devolver las cuotas. Este grupo de padres presentó el pedido de la devolución el 6 de febrero y todavía al 16 de marzo no obtuvieron una respuesta concreta. Es por eso que se manifestaron frente a la puerta de la empresa, junto a otros grupos de padres también afectados.

“Se va a quedar con el 25% pero que nos devuelvan el 75% que nos corresponde. Esta empresa es parte de un grupo muy grande y son muchísimos los damnificados que están en esta misma condición. Nosotros vemos que se quejan muchísimas escuelas”, expresó.