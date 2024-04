Mataderos: Robo y vandalismo a la estatua El Resero

La icónica estatua ubicada en las puertas del Museo Criollo y donde se desarrolla la Feria de Mataderos, que representa El Resero, fue vandalizada y sufrió el robo de parte de ella, reproducimos las palabras del Director del Museo Criollo, Prof. Orlando W. Falco Bocanegra.

LA ESTATUA “EL RESERO” Y UN ROBO IMPERDONABLE

Los que suelen montar a caballo saben y muchos de los que nunca cabalgaron quizás supongan, lo que significa “perder las riendas”. Una expresión por cierto gráfica de uso popular que simboliza privar del control al que debería tenerlo.

Por las dudas aclaro que implica carecer del dominio del equino, no poseer el medio para frenarlo y dirigirlo y quedar sujeto al recado o a la silla sólo por la fuerza de las piernas. Del recado, la silla y los estribos un buen jinete podría prescindir, aunque no es lo aconsejable, de las tiras que sujetas al freno y son como el volante del caballo, ciertamente no.

Quien perdió las riendas en el caso que me ocupa y me preocupa, de lo que me di cuenta hoy, 16 de abril, es una figura tan rígida como emblemática, simbólica más que ninguna otra y representativa de Mataderos por antonomasia: el monumento “El Resero”. Más bien, se las robaron. Dos trocitos de bronce con los que se llevaron un pedacito más de la dignidad y de la historia del barrio y que, seguramente en el sospechoso comercio de metales, tengan un escasísimo valor.

No hace demasiado tiempo el pedestal de la estatua se quedó sin ninguna de las que plaquetas que homenajeaban a ese trabajador anónimo que cumplió, hasta no hace mucho, un rol fundamental en la compra y venta de ganado en pie en el ámbito de la ciudad. La denuncia policial se hizo oportunamente.

Después desaparecieron todas las demás chapas del mismo material del casco histórico que integran las recovas del antiguo Mercado de Hacienda, también se pidió entonces la intervención de la policía.

¡Qué buena forma de celebrar el 135º aniversario del barrio! que se cumplió en estos días.

¡Que hermosa manera de empezar a conmemorar los 90 años del emplazamiento de esa estatua! que tendrá lugar el próximo 25 de mayo.

Lo único que no debería de hacerse ante esta situación es nada, sin embargo, nos estamos acostumbrando a eso y el dejar hacer es indudablemente cómplice del que hace el daño.