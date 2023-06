Vinagre y Bullrich mirando los pajaritos

Existe un concepto mundial que incluso ha sido estudiado en la interpretación gestual, respecto a las personas que no miran a los ojos, la creencia popular dice que no se puede confiar en quien no mira a los ojos y en lo gestual hay varias acepciones, una persona evita mirar a otra a los ojos normalmente es porque se siente amenazada, insegura, o avergonzada, por alguna razón.

En esta fallida foto de campaña, solo a improvisados se les puede ocurrir promocionar una imagen donde los referentes principales están mirando el «pajarito» que se llevó sus ideas y dignidad, porque ya de por sí la foto es patética, se pueden observar a políticos locales que pasaron por distintas alianzas, ex peronistas, renovadores y radicales.

Incluso se ve sonriente a Sandra Alice, quien no hace mucho, año 2017 pregonaba la unidad peronista para fortalecer las alianzas y volver a gobernar, luego de que perdieran frente a Cambiemos, el propio Sebastián Vinagre es un invento de Cacho Ávarez otro que un día cantaba la marcha peronista y otro día corría buscando un ministerio detrás de Vidal.

¿De verdad alguien puede creer que esta gente sin palabra, sin ideología y sin respeto por sus electores pueden ser algo positivo?

No hay mucho por analizar, ellos mismos se muestran mirando a cualquier lado, dudo se sientan amenazados o inseguros, pero no tengo ninguna duda de que los invade a más de uno la vergüenza, por lo que han sido y lo que son.

Antes de votar recuerden esta foto y recuerden quienes son los rejuntados de la rosca política donde la prioridad son ellos y sus cuentas bancarias, los seguidores de Cambiemos dicen que buscan un cambio y critican a Sergio Massa al que llaman panqueque, pero en lo local van y votan a su gente, raro no?.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw