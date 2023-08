Si votan a Milei, compren balas

Luego de que se definiera la intención de voto de la mayoría votante en favor de los libertarios, estos salieron a mostrar quienes son porque hasta antes de las PASO el único que se mostraba a los gritos, denunciando operaciones y diciendo que la casta tiene miedo era su líder Javier Milei, el resto acompañaba en las redes sociales haciendo lo que mejor saben y es distraer para atraer.

No es una casualidad que varias de las candidatas de LLA sean activas en las redes sociales y posean miles de seguidores justamente porque sus perfiles tienen una identidad propia que atrae a incautos y a sectores donde no se los ha tenido en cuenta, han visto que JXC acumuló votos para ganar una elección apelando al resentimiento de muchos y estos fueron por más, estimulando esa sed de venganza, que mejor que los que sienten que no alcanzó porque Macri no terminó con los planes y los vagos ahora encuentren a un tipo que habla sin problemas de odio, cancelar, eliminar y las palabras que usan en sus discursos los libertarios.

Es el momento de la rebelión de los mediocres, de los resentidos que no dudan en insultar a mujeres, a cosificar a las que no son de su casta diciéndoles por ejemplo «vos que estás buena no opines de política mejor bajate la bombacha», mientras sus candidatas venden contenidos por las redes sociales, entonces su discurso hace agua, si convocan a chicas que viven de vender contenido algunas bajándose la bombacha, no se entiende que otras no puedan opinar de política.

Pero ya me voy a explayar sobre las falacias del discurso libertario, de la mentira de la recomposición económica y del bienestar de todos, en lo único que no mienten es que su medida terminaría con la inflación, pero el mejor ejemplo que explica esto brevemente es como decir, mi perro ya no está enfermo porque lo eliminé.

Por estos días, los medios han cambiado en la forma de entrevistar a Milei, muchos no solo cuidan las preguntas sino directamente no las hacen y otros obsecuentes hasta dicen que no está mal lo que propone porque en Ecuador se hizo, lo que es una falacia por las consecuencias sociales en las que hoy viven en Ecuador con un presidente denunciado que eliminó el Parlamento para evitar el juicio político y una oleada de muertes del narcotráfico que incluye a políticos, la economía no mejoró para los ciudadanos y solo se beneficiaron los de la casta política y empresarial, la otra mentira es el ejemplo de Panamá, que al ser un paraíso fiscal su economía es producto no de aciertos políticos sino del lavado de dinero del narcotráfico y evasores, se acuerdan de los Panamá Papers?, de las empresas y cuentas Off Shore de muchos políticos argentinos entre los más importantes Mauricio Macri, bueno, ese es el modelo que propone en la realidad Milei pero no lo dice con detalles, por eso el misterio de dónde saldrían los dólares, bueno vendrían de esa gente, políticos corruptos, empresarios corruptos y narcotraficantes, traducido Argentina pasaría a ser un narco Estado, sin beneficios reales para TODOS, porque los países que tienen esa condición no son ni libres ni igualitarios, México es un ejemplo donde hay pueblos que su economía se sostiene solo por los carteles y donde muchos viven de los negocios de la droga, la trata de personas y los delitos periféricos.

No voy a explayarme mucho en esto porque estoy trabajando en un artículo específico que desarrolla los negocios narcos que comenzaron en la Argentina con el primer gobierno de Carlos Saúl Menem, la llegada de la DEA a la Argentina con libertad de acción y las muertes que con los años fueron ocurriendo y nunca se investigaron ni siquiera de mediáticos personajes como por ejemplo el asesinato de Poli Armentano, asesinato que se vinculo a un tema de deudas y drogas donde María Fernanda Villar acusó a Guillermo Coppola de ser quien lo mandó a ejecutar, deudas, drogas, triple crimen, descuartizamiento de «lechuga», pasaron varios años y todo sigue entorno a vidas de lujo, empresarios millonarios que no se sabe cómo pasaron de clase media a vivir en mansiones, con abogados de renombre y propiedades en Miami. Muchos de estos aportantes en campañas políticas y con conexiones fuertes con la derecha representada por algunos de JXC y con vínculos con Javier Milei que dice odiar la casta, pero ha sido empleado de algunos de estos grupos de poder económico y vínculos con el lavado de dinero.

En salud la cosa se pone más peligrosa que en educación, no porque sea un tema menor, sino porque la educación será la básica con esfuerzo y luego estudiará quien haga algún esfuerzo o «trance» con la casta para estudiar.

Algunos impresentables de La Libertad Avanza, que tienen estudios universitarios son el mejor ejemplo de que un título no te libra de ser ignorante o hijo de puta, porque mienten con un nivel que cuesta creer que no les importe decir lo que dicen y lo hacen porque los argentinos en su mayoría son brutos y MANSOS, Crónica para mostrarnos que vivimos mal, luego de invitar a Milei y tratarlo como un iluminado salió a mostrar la realidad de los argentinos, descubrieron ahora, que hay gente que hace cola en la Facultad de Odontología de la UBA para atenderse, algo que ocurre desde que tengo memoria, pero la idea es confundir y allí fueron, preguntando a la gente por qué iban desde lejos, pregunta estúpida, una jubilada dijo que iba a que le hagan la prótesis porque no la podía pagar, que era jubilada de la mínima porque la empresa donde trabajo 30 años no le hizo los aportes y que por todo eso VOTÓ A MILEI para estar mejor, es decir, esta señora no entendió nada, con Milei presidente no va a poder tener su prótesis pagando un mínimo de gastos como ahora, con Milei si se revisan las jubilaciones de los que no llegaban con los años perdería su jubilación que aunque mala es mejor que nada y por su condición no tendría ninguna cobertura médica gratuita o asistida.

Natalia Motyl, economista de la UBA, maestrando en la UBA, ayudante de cátedra en la UCEMA, tal como se presenta, fue invitada a Crónica que pasó de ser el canal del pueblo a defender y propagar las mentiras libertarias no dejó falacia por repetir y se animó a decir que la salud mejoraría como en los EEUU donde el acceso es público, se olvidó del detalle de que una cosa es atención al público y otra el acceso a la salud gratuito para el que llega un centro de salud, en los EEUU la salud es tan cara, que los mejores puestos laborales no son los que pagan mejor sueldo sino una mejor cobertura de salud, porque vivas donde vivas la gente se enferma.

Pero es culpa de JXC, Milei o todos estos mentirosos??, el refrán dice que la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer y en esto, gran parte de la población argentina es ignorante, se informan con medios que viven de la pauta, pauta que proviene de los políticos o de los empresarios que son los que financian campañas, magistrados y todo lo que se vincula a la corrupción, entonces se llega a este absurdo de gente que voto a Milei aún cuando lo que propone Milei es terminar con todos los beneficios que se le dieron, así de incoherente fue la PASO.

Todo lo mencionado es muy sencillo de verificar, la información está disponible, pueden leer los diarios de Ecuador y conocer la realidad social que tienen en lugar de creerle a Milei, su gente y los medios que no lo interpelan, los vínculos de la corrupción en la Argentina entre la justicia, la política, los empresarios, los medios y funcionarios hace años está expuesta, el problema es la comodidad de muchos de preferir pasar horas en redes sociales debatiendo sin informarse.

Lo de Milei no es un fenómeno como lo venden los medios, es una tragedia, somos un chiste ante el mundo, excluidos votando al que dice que el país se arregla eliminando todos los beneficios, mintiendo cuando dice que con él el que las hace las paga, pero se reconoce amigo de Mauricio Macri quien contrajo una deuda ilegal con el FMI que perjudicó el país y de eso ni opina, Milei fue asesor del HSBC, un banco denunciado de lavar dinero del narcotráfico y que fue protegido por la conducción de la UIF de Macri cuyos titulares eran Mariano Federici y María Eugenia Talerico, candidata a senadora de JXC, Federici era amigo del presidente del banco Gabriel Martino, de esto tampoco habla Milei, entonces, miente cuando dice que con él el que las hace las paga o será que solo serán castigados los que no sean parte de esa casta privilegiada.

Está todo a la vista y es eso lo que no se entiende, hoy son ignorantes porque quieren, porque creen que la realidad se evade consumiendo a estos personajes mediáticos, pero la vida no es una película y si les gustan tanto las películas vuelvan a mirar JHON Q, la película de Nick Cassavetes, este drama social interpretado por Denzel Washington que tuvo un enorme impacto ya que denuncia el sistema sanitario de EE.UU. y pone en el foco en la situación a la que se enfrentan las clases menos favorecidas cuando tienen que hacer frente a los gastos sanitarios sin el respaldo de un seguro médico.

Como dice el título, si van a votar jugando a la «ruleta rusa» compren balas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw