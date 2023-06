Sebastián Vinagre, cruzó a Walter Gutiérrez en la interna de Juntos, mintiéndole a los vecinos

Luego de las acusaciones disparadas por el precandidato a intendente de Juntos, Walter Gutiérrez, el presidente del PRO de Avellaneda, Sebastián Vinagre, salió al cruce del dirigente y rechazó sus declaraciones al afirmar que «el único que fue funcionario de Jorge Ferraresi en Avellaneda fue él».

Vinagre o ya no entiende sobre lo que lee o bien se hace el boludo y cambia las palabras y definiciones, porque Gutiérrez lo acusó de ser socio de Ferraresi y de Álvarez, no de ser funcionario y en eso Gutiérrez no miente.

A pocos días del cierre para la presentación de listas en el distrito, se eleva la temperatura de la interna en JxC Avellaneda que entra en etapa de definiciones. En diálogo con los medios a los que paga pauta Vinagre desestimó los dichos del exdirector de Modernización del Estado municipal y también precandidato a intendente por el espacio de Patricia Bullrich y sostuvo que nunca integró «ningún espacio peronista».

«No sé a qué se refiere con pasado peronista o kirchnerista. Muchos confunden el diálogo, el tener amigos, o poder discutir con otros sectores con la convivencia con el gobierno oficialista», aseguró Vinagre.

Bueno, la realidad es que Sebastián Vinagre es un enorme mentiroso porque si bien no se puede decir que haya sido un peronista con militancia muchos de los negocios de su padre y él, fueron con el peronismo y no en condición de amigos, sino de socios, su designación como Defensor del Pueblo fue por la afinidad con el peronismo, donde de hecho Vinagre se puede decir que es un invento político del ex intendente Cacho Álvarez a tal punto que el propio Vinagre cuando personalmente lo consulte por la cantidad de «ñoquis» en la Defensoría del Pueblo en la que había varios barras bravas, me dijo que él no tenía nada que ver y que esos cargos los designaba Monzón que debía preguntarle a él o al intendente ya que ellos son los que daban los cargos, si eso es convivencia, yo lo llamo complicidad.

A su vez, el presidente del PRO analizó el panorama local tras la confirmación del apoyo de Cristian Ritondo al armado de Patricia Bullrich en la interna amarilla, y en esa sintonía sostuvo que «en los próximos días comenzarán las conversaciones» con el sector ritondista, liderado por Lucas Yacob.

«Nos juntaremos para ver cuáles son las condiciones, todo esto termina dependiendo de un acuerdo electoral que va más allá de las secciones electorales, de las regiones y por supuesto de las voluntades individuales» indicó el referente del PRO.

En ese sentido, aunque Vinagre se mostró a favor de ampliar el espacio, manifestó su rechazo a la incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti a Juntos y argumentó que «se está discutiendo con un espacio que después de ver la performance electoral, está cambiando de dirección» y advirtió que «quieren salvarse cambiando de rumbo, por eso creo que sumar a Schiaretti sería tomarle el pelo y faltarle el respeto a los cordobeses».

Por otro lado, Vinagre opinó sobre los resultados del último «Súperdomingo electoral», en donde el espacio de JxC se alzó con triunfos en las provincias de Corrientes, Mendoza y San Luis, y subrayó que «el país está cambiando de rumbo».

«San Luis es el ejemplo en la modificación de la dirección de la corriente nacional. Hoy la gente está yendo para otro lado, dónde los esperamos con propuestas, para modificar lo que tenemos ahora, para cambiar nuestro país», concluyó.

Otra de las grandes mentiras de Vinagre es que se arrogue ser el cambio o tener propuestas nuevas, más por acción que por omisión, Vinagre representa todo lo que está mal en Avellaneda, en muchos de sus emprendimientos si hay algo que falta es transparencia y difícilmente pueda justificar una declaración jurada patrimonial, entre algunos vicios y adicciones, se destaca su adicción a la mentira.

Con todo esto, Walter Gutiérrez es muy parecido a Sebastián Vinagre y siempre ha sido un oportunista de la política en cuanto no tuvo problemas en ser militante de Ferraresi, apartarse para jugar a la oposición y regresar para ser funcionario, su paso por la UNDAV aún es recordado por el repudio que le tenían la mayoría de los alumnos.

Son tan similares que realmente no son una opción de voto ninguno de los dos.

Si Vinagre tiene mala memoria por algún problemita, que avise, tengo una caja con algunas entrevistas que le realice más algunas charlas informales en las que se suelta y habla de todo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw