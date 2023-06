Avellaneda: Vecinos de Wilde cansados de los robos casi linchan a un delincuente

No pasó una semana del fallido reclamo de seguridad de los vecinos de Wilde, donde advertíamos que no se queje si no se queja, debido a la comodidad de los que publican reclamos en las redes sociales pero no se mueven para participar de los movilizaciones.

Vecinos de Wilde, en el partido de Avellaneda, atraparon y lincharon a un delincuente que había robado dos veces en menos de 20 minutos.

La escena tuvo lugar durante la noche del miércoles cuando una persona que estuvo a punto de ser asaltada comenzó a forcejear y tras pedir ayuda varias veces, los vecinos decidieron socorrerlo, para lo cual se acercaron al ladrón y comenzaron a quien comenzaron a golpear hasta reducirlo y esperar a que llegara la Policía.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad también muestran que el delincuente estaba junto a un cómplice que conducía una moto y que se pudo fugar mientras presenciaba el momento en el que su compañero era atacado.

Además, se corroboró que el martes 13, en la misma cuadra, una estudiante también fue asaltada y al día siguiente, con pocos minutos de diferencia, dos jóvenes fueron víctimas.

“Es una zona de fácil escape porque hay salida para el Acceso Sudeste y otra autopista”, explicó una vecina.

“Eran cerca de las 10 de la noche cuando escucho el barullo y ahí veo que estaba el ladrón tirado en el piso. Enseguida vinieron siete patrulleros”, señaló.

Acerca de la situación actual de la localidad, la vecina ratificó: “La gente está cansada. Viene de trabajar y tiene miedo”.