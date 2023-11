Milei viajó a los EEUU en un avión privado de una empresa vinculada a Mauricio Macri

Finalmente Javier Milei viajó a los Estados Unidos en un avión privado a un costo aproximado a los 220.000-250.000 dólares, alrededor de unos 250 millones de pesos, que fueron pagados por el empresario Gerardo Werthein, mencionado como el futuro embajador argentino en Estados Unidos, quien ya tiene una relación con Mieli por intermedio de su hijo Gregorio ex compañero de estudios de Javier y que luego compartieron actividades laborales.

El presidente electo viajó el domingo por la noche en un avión Gulfstream GV de la empresa Baires Fly, una compañía que suele ser utilizada por el mundo de la política y que los aliados del presidente electo no criticaban cuando por el año 2017 en la presidencia de Mauricio Macri se le condonó deudas millonarias a varias compañías aéreas además de cederles hangares para un negocio privado y millonario, es decir, se subsidio a las mismas, varias de las cuales tenían y tienen un vínculo comercial con la familia Macri que participa en el negocio aéreo.

Luego de que Mauricio Macri dejara la presidencia, esos mismos que callaban hicieron campaña contra los políticos oficialistas que usaban el avión denunciando gastos millonarios como por ejemplo el ridículo abogado de derecha Alejandro Fargosi, que con sus contradicciones pasó de ser un personaje serio a un chiste.

El Gulfstream GV es un lujoso avión de largo alcance con capacidad para 14 pasajeros y asientos convertibles en camas. Además de Milei y Werthein, viajaron Luis «Toto» Caputo, Nicolás Posse, Karina Milei y Marc Stanley.

El viaje en avión privado de Milei generó polémica en redes sociales y críticas de muchos usuarios que remarcaron que se trata de un mensaje bastante contradictorio con su discurso anticasta y de ir en contra de los privilegios de la política.

Pero además abre grandes interrogantes sobre incompatibilidades porque Werthein es un empresario muy poderoso con intereses de todo tipo, en el sector financiero, de las telecomunicaciones, la construcción y los seguros, entre varios más.

Respecto al presunto rol que podría asumir Werthein como embajador en Estados Unidos también se abren dudas sobre si continuará en sus empresas y que problemas podría generarle eso a Milei.

A Werthein, Eurnekian y Paolo Rocca se los menciona como los grandes sponsor privados de la campaña de Milei.

Baires Fly S.A, CUIT 30-68749031-9 es una empresa de taxis aéreos que, según el mismo artículo, tendría dos dueños: Luis Grande y Sergio Mastropietro, en los papeles el presidente es Luis Grande y vicepresidente María Belén Grande Ratti y Director suplente María Florencia Grande Ratti.

De combatir la CASTA y fomentar el ahorro a ser empleado del macrismo y los grupos empresarios

Javier Milei supo sumar votos con la brutalidad que sacudía a los argentinos cansados de siempre lo mismo, la motosierra para los drásticos recortes de «gastos» y el famoso «La CASTA tiene miedo».

A partir de su triunfo, todo es ostentación y lujos, si no hay dinero, si el ajuste promete 6 meses duros para la población, es coherente vivir en un hotel con el gasto que insume, usar aviones privados, custodia privada y rodearse de empresarios que viajan con él e incluso financian sus gastos?.

Todo lo que se critico de empresarios prebendarios, ahora parece algo natural, incluso las incompatibilidades entre el presidente electo y algunos de sus funcionario o asesores, respecto a los intereses del Estado.

¿Alguien en su sano juicio cree que los empresarios han puesto y siguen poniendo millones de dólares porque les gusta el discurso de Milei?, son empresarios, invierten sabiendo que accederán a negocios multimillonarios, más con un país que está de remate como propone Milei, que es vender todo para pagar las deudas que los mismos de su equipo económico generaron en perjuicio del Estado y en beneficio personal, felicitaciones a quienes votaron a los mismos que los arruinaron durante el gobierno de Macri y siguieron padeciendo las consecuencias en el gobierno de Fernández, los periodistas ya alineados al nuevo gobierno, dicen, sí Caputo, Sturzenegger y Macri crearon las Leliqs, por eso no está mal que los convoquen ya que ellos saben más que otros, RARO.

La conclusión es que a nadie le parece extraño que todo terminó siendo una mentira de campaña, Mieli prometió mucho y solo va a cumplir en todo lo que sea recortes asistenciales y privatizaciones, flexibilización laboral, pago de deuda contrayendo más deuda, liberar el mercado y garantizar meses de dolor, pero sin garantía de éxito. Si no puede cumplir con los objetivos el resultado será que la pobreza se duplicará hasta llegar al 90% y sin ningún tipo de asistencia a los sectores vulnerables, lindo plan.

En campaña se la pasó afirmando que no tenían dinero, que todo lo hicieron a pulmón y trabajando, los gastos millonarios no cierran de ninguna manera y cada día es más evidente que el famoso segundo tiempo de Mauricio Macri llegó, es el gran ganador, le impuso a Milei, los funcionarios, le veto a propios como Carolina Píparo y entonces que credibilidad puede tener hoy el nuevo presidente si no cuida a los suyos, no se trata de ser cómplices y decir que hay que esperar hasta después del 10 diciembre, está a la vista quien tiene el poder y quien solo quedó como un ambicioso que quería ser presidente, pero no gobernar que son cosas muy distintas.

Que dijo Guillermo Moreno

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw