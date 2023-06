Maximiliano Gallucci puso toda la carne al asador

Si bien en Avellaneda es difícil sorprenderse con las decisiones y la política local, a último momento, Maximiliano Gallucci, presidente del bloque de concejales de JXC Avellaneda, le ofreció un lugar entre los candidatos a concejales a la mediática Silvina Soria que pasó por las agrupaciones territoriales, la izquierda y el kirchnerismo a ser la voz libertaria como referente en Avellaneda a romper con una serie de denuncias y afirmar que iba a seguir en política donde le dieran un lugar.

Sin perder el tiempo y mientras se negociaban cargos entre los distintos sectores de JXC divididos en tres espacios liderados por Maximiliano Gallucci, Lucas Yacob y el armados principal Sebastián Vinagre, todos negociando con la UCR el aliado más desprestigiado en años, así, muchos militantes con años de poner el cuerpo, tiempo y dinero, quedaron relegados por los acuerdos que finalmente cerraron JXC priorizando sus intereses.

Desde El Sindical, advertíamos el descontrol que hoy reina en la UCR local por la ambición personal de varios de sus referentes que no tienen ningún problema en dejar que el partido siga cayendo y con desprestigio al punto que no son tenidos en cuenta y se conforman con lo que queda, hoy sin dudas la UCR son los mendigos de la política.

Así el panorama político local va a tener una voz distinta en el HCD suponiendo que Soria ingrese y la verdad es que no es la primera vez que meten a alguien por la ventana, algunos recordarán a Mónica López imponiendo el ingreso de su madre como concejal y era muy distinta al resto aportando un colorido para bien en el recinto, aunque con una personalidad más artística que política.

La jugada de Gallucci es tal vez la más inteligente que se le conoce, atraerá la atención de los medios y seguramente tendrá con que «chapear» él y Vinagre frente a el resto de los concejales con un pensamiento bien conocido por todos.

El tiempo nos dirá si Silvina Soria es lo que dice, no tiene un pasado de mentiras como el resto de los políticos locales y llega buscada y sumada por la alianza que pretende ganar el municipio, lo que no es poco para un debut político, he sido el primero y el único en criticar algunas declaraciones de Soria, a la que llevaron a algunos medios sin cuidarla, como si fuera algo para mostrar y en realidad a los políticos es preferible escucharlos, también fui el único que destaca su denuncia y sus condiciones para hacer una diferencia dentro del mundo de la política.

Mi opinión personal y guarden esta nota, es que Gallucci ya no puede ocultar sus vínculos con el oficialismo, muchas criticas mediáticas pero en la practica no existe esa decisión de mejorar nada, a sabiendas que la gente quiere otra clase de hacer política y políticos, viene bien alguien distinto, que no se calle y que va a generar un revuelo garantizado en la política local, porque la van a tentar desde otros espacios.

Les guste o no, Silvina Soria se plantó, denunció, no fue a golpear puertas y terminaron yendo al pie como dicen en el truco. Esta película no me la pierdo, muchas «amigas» de políticos ya se quejan de la aparición de la candidata «hot» como la bautizaron los medios y aún no está conviviendo con sus «princesos» del Conurbano, ahora sí van a ir a sus despachos los concejales.

¿Podrá Soria con el modelo patriarcal y político que reina en el HCD? que poco tiene de honorable o será una concejal sin peso político, el tiempo lo dirá.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw