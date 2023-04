La Libertad Avanza en Avellaneda es un «Cabaret»

La curiosa decisión de Carlos Kikuchi de incorporar en a Libertad Avanza de Avellaneda a la actriz porno Silvina Soria, según lo manifestó ella en una entrevista del medio Perfil, ha generado una feroz interna que promete ser épica porque las acusaciones y denuncias ya exceden lo que se ha visto en un mismo espacio político y aleja a los posibles votantes porque si no pueden ponerse de acuerdo entre ellos, poco podrán hacer en minoría en el HCD.

Desde El Sindical, advertíamos que Javier Milei hizo una apuesta fuerte con la incorporación de Soria por muchas cuestiones pero también adelantábamos que no se la cuidó ni siquiera en los medios que apoyan a los libertarios, esto lo corrigieron de una forma poco inteligente y parece que quienes asesoran a Libertad Avanza en Avellaneda terminarán perdiendo una oportunidad interesante porque había una veta por explotar y en lugar de ello se fueron por la banquina.

En los primeros reportajes, Silvina Soria afirmaba que iba a ser candidata a diputada, lo que generó un revuelo interno porque los cargos se pagan y no cualquier accede a una diputación, además de que se nota y mucho que no prepararon a la joven para responder ante las entrevistas lo que dejaba al partido libertario como un partido necesitado de caras y culos para atraer la atención.

Si bien se corrigieron algunas cuestiones y las supuestas entrevistas son un copy paste al que le cambian las fotos y agregan alguna frase, es evidente que las notas no son entrevistas y que evitan que Soria hable para que no ocurra lo que pasó en la entrevista radial con Jorge Pizarro por Radio Rivadavia AM 630 que dejó muy en claro que Silvina Soria ha mentido en algunas de sus afirmaciones y que NO TIENE UN PROYECTO, incluso ella misma genera dudas por dudar en quien la entrevista y eso es mala publicidad para ella y para el partido de Milei.

Pero no es culpa de Soria, sino de Kikuchi que se supone tiene la experiencia para saber que una mujer sin formación política, sin preparación y sin asesoramiento, termina siendo contraproducente y hace ruido hasta como candidata a concejal.

Ya se notaba un ninguneo en las publicaciones donde Soria estaba de relleno para la foto pero sin ser mencionada y tampoco suma nada que ella vaya celular en mano a filmarse a la puerta del municipio, con un video que se mueve para todos lados, que no se sabe qué enfoca y que dice que no la apoyaron cuando Jorge Rial la difamo, ese punto era para explotarlo políticamente pero no así, donde hasta parece un chiste más que un reclamo.

La exposición pública de los problemas internos eran algo predecible, solo un imbécil creería que es bueno traer a una «influencer» sin asesoramiento y contención, en momentos donde hay una interna política sin ordenar, son ustedes por irresponsables los que se exponen ante los vecinos como un gran cabaret, donde se sacan las miserias a la luz, se acusan, se amenazan y parecen estar en una gran orgía de todos contra todos, ya que les gusta exponer que Silvina Soria es una influencer sexual, es decir, la siguen pifiando y subestiman a los votantes, cuando para «maquillar» la actividad de ella Clarín dice que es una productora de contenido erótico, la gente no es idiota y saben distinguir entre lo erótico y lo pornográfico, mintiendo así dejan de ser creíbles, ¿cuál es el problema de que Soria sea una actriz pornográfica?, ahora si ustedes mismos parecen sentir vergüenza de ella, la cosa va mal.

Vergüenza deberían tener el lanzar a alguien a los medios y no asistirla, que no sepa que responder y peor que no tenga certeza de qué va en el armado, si va a ser diputada, concejal o terminará grabando un video porno en el HCD de Avellaneda.

Como sea, por ahora Soria ha crecido más que La Libertad Avanza en Avellaneda y sus canales han tenido un crecimiento de visitas que ronda los 40/50% de incremento, también la mayor exposición ha generado debates en foros donde consideran que su performance y desempeño como actriz porno es bajo y que carece de gracia, esas son las cosas que genera una alta exposición mediática que incluso puede arruinar sus intenciones políticas y su negocio sexual.

La defensoría del Pueblo de Avellaneda ¿a quién defiende?

Y en este todos contra todos, queda en evidencia algo que hace años lo vengo denunciando, La Defensoría del Pueblo de Avellaneda es una cueva para justificar ñoquis y blanquear presupuesto, porque hoy hay 3 defensores, Daniel García, Rodrigo Galetovich y Rubén Alisse, donde García y Alisse son objeto de denuncias en las redes sociales y parecen seguir arrastrando las mismas mañas políticas de hace muchos años donde eran más noticia por los escándalos mediáticos que por logros políticos, el otro Galetovich no es mejor que estos dos, pero está atendiendo su propia «quintita»

La realidad es que la gente no debe engañarse ni dejarse engañar, los supuestos libertarios son todos macristas, ex PRO ex Cambiemos, de libertarios puros no tienen nada.

Ignoro los motivos por los cuales Milei no ha podido ordenar su gente en Avellaneda, eso habla muy mal de él como líder o conductor, si no puede alinear a 25 tipos, no tiene ni de cerca la capacidad para pretender gobernar un país.

Se vienen unos días interesantes de debates, memes y cruces entre los libertarios, que pueden ir escalando a referentes fuera de Avellaneda, recomiendo comprar pochoclos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw