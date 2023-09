Kambourian el Dr. Basura

Una vez más el médico Carlos Kambourian, vuelve a usar las redes sociales para hacer campaña distorsionando hechos, mezclando política y haciendo afirmaciones tendenciosas, este impresentable de la salud y la política sigue disfrutando de la impunidad que tienen algunos en la justicia gracias al apoyo de JXC, sí los que dicen que son la mejor opción y que con ellos se terminan todos los males.

La candidata a la presidencia Patricia Bullrich, es el mejor ejemplo de las incongruencias entre el discurso duro que pregonan para terminar con los delincuentes y la realidad de tener uno a su lado, protegido, mintiendo y demostrando ser una basura humana, no encuentro otro término para definir a quien se apropia o como ellos dicen se roba los fondos públicos de un hospital pediátrico.

Tampoco se entiende que la Sociedad Argentina de Pediatría no se pronuncie respecto a las declaraciones de este personaje que ensucia el ejercicio ético de la profesión con sus acciones como médico y el desprecio que muestra por los niños siendo un pediatra como se lo puede escuchar en su nuevo video, en el que aprovecha un hecho repudiable que vivió un argentino en Bolivia para atacar el que un niño sea sometido a una cirugía de corazón, un mal ejemplo para comparar situaciones donde mezcla todo rayando el fanatismo o la incoherencia.

JXC se vuelve despreciable cuando avala, encubre y le sigue dando espacio y trabajo a un tipo de estas características, incluso se vuelve en contra de ellos lo que pregona, habla de kirchnerismo, cuando no hay candidato kirchnerista, habla de que a partir de diciembre vuelven los derechos humanos para los argentinos y es necesario preguntarse cuando ellos fueron gobierno por 4 años ¿qué hicieron?, porque recuerdo no solo que todo estaba igual, sino que fue su gobierno el que apoyo un golpe de Estado donde murieron bolivianos, o este señor cree que esas cosas se olvidan rápido como pasa con los argentinos que tienen una memoria frágil y por eso él está en libertad y sigue jugando al temerario por las redes sociales.

Nada justifica que a los argentinos en Bolivia no se los atienda en emergencias de salud, como nada justifica que un delincuente que según acreditó la justicia gastaba miles de dólares públicos en viajes al exterior, pagar restaurantes y traslados, justamente él, hable de gastos cuando en lugar de estar preso o con la matrícula suspendida fue JXC que lo contrataron como DIRECTOR en el municipio de Pinamar, no fue la meritocracia que ellos pregonan, sino puesto a dedo por su militancia, entonces, si JXC premian a esta gente son una mentira y no son una opción de voto para los que quieren un cambio de verdad, los delincuentes deben estar fuera de la política.

Parece que ahora los políticos aprovechan el enojo, la poca inteligencia y la falta de memoria para hacer campañas con discursos de odio, de venganza, jugando al límite porque muchos como este señor si ponen esas reglas deberían ser sometidos a castigo y no terminar en la mesa de Mirtha Legrand otra hipócrita que se hace la asombrada cuando son otros los acusados de delitos, pero le da espacio a estos impresentables igual de malos y delincuentes que los que ellos critican.

El silencio de los medios ante estos políticos basura, de los colegios y asociaciones de médicos solo nos muestran una Argentina degradada, con una sociedad viciada entre la ignorancia, la mala memoria y que es muy fácil de manipular.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw