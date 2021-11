Juanita Viale, la ignorancia y la derecha estúpida disfrazada de indignación

Nadie tiene dudas que el programa de Mirtha Legrand es financiado con varios millones por los políticos que representan a la derecha en la Argentina, lo que no está mal si esos millones pagados salieran de las arcas de los partidos y no de parte del presupuesto público como fue en los casos en los que María Eugenia Vidal como gobernadora y Mauricio Macri como presidente dejaron varios millones en la cuenta de la productora del programa, productora que conduce Nacho Viale hermano de Juanita.

Este negocio familiar exitoso, es defendido con uñas y dientes por los Legrand-Viale y Juanita que hasta su llegada al programa era de tener una posición más bien distante de la derecha que representa el macrismo, tuvo un cambio notorio al reemplazar a su abuela y tener que «ponerse la camiseta» de los «valores» que supuestamente se defienden desde el programa.

Es ahí donde comienzan las contradicciones de los nietos de la Chiqui, porque justamente ellos en la vida real viven alejados de lo que reclaman a otros y hasta fuera de esa «virtud» que tanto les gusta describir en cada programa, pero especialmente en los de los sábados por la noche donde la totalidad de los invitados son afines o miembros del macrismo y como en una cena de ricos no tienen problemas en ostentar su ropa luego de hablar de estar preocupados por la pobreza y la indigencia, debe ser muy cruel para Juana vivir atormentada promocionando y luciendo los vestidos de Gino Bogani en una defensora de la meritocracia.

Y es justamente en el uso de las palabras donde Juana y el programa hacen agua, con un pensamiento acotado a pocas palabras, Juanita suele intervenir en las discusiones que se originan en las cenas y almuerzos con un pensamiento errático y con el único fundamento de su opinión personal, lo que debe ser entendido como eso, su opinión y no como algunos televidentes lo creen como una opinión experta o informativa porque Juana no es periodista, más allá de su acting, poner cara de seria o simular estar pensando cada comentario no basta para dar por cierto lo que se dice.

Los hermanos que hoy conducen el programa crecieron como los «chetos rebeldes» donde no faltaron los escándalos, ni los excesos de todo tipo, eran más creíbles cuando desafiaban los «mandatos» sociales de su clase que ahora mostrándose parte de esa clase y para peor cuando señalan a otros desde un lugar cómodo al que accedieron por herencia y no por mérito alguno.

Por el lado de Juanita, su aporte al programa es importante desde lo frívolo y estético, tiene otro ritmo, otro lenguaje, aporta belleza y picardía, su remolino y atrevimiento desplazó a la gran Mirtha que hoy de regresar decepcionaría a los televidentes que pueden ver lo mismo pero con un toque de morbo que Mirtha no puede aportar.

Y es justamente en ese morbo donde radica el éxito y la continuidad del programa de Mirtha Legrand, una sociedad sana e inteligente no tendría interés en un programa donde unos ricos te muestran una cena o un almuerzo de comidas que nunca sabrás a qué saben, que desfilan ropa que no sabrías dónde lucir y con experiencia de viajes a lugares que solo verás por Internet, la fórmula puede funcionar para un reality, pero en ningún otro lugar del mundo tendría la continuidad de años que lleva.

Juanita representa una especie de «zanahoría televisiva» donde a muchas les gustaría animarse a transgredir como ella lo hace y a muchos les gustaría probar esa pasión de la que hace gala y presume con sus comentarios la conductora, en eso tiene sin dudas un diez.

Como un mago entretiene para hacer los trucos sin que se note, así Juana, con miradas y comentarios que estimulan los sentidos, va tirando frases y comentarios sin coherencia, un poco por la impunidad que le da conducir el programa y ser la que está en la cabecera de la mesa, ejemplos, cuando habla de la importancia de la educación, justamente alguien que poca formación académica posee y cuando habla del trabajo de otros con liviandad, quien tiene como único esfuerzo el estar presentable y sonreír.

Cuando Juanita se engancha en la campaña de desprestigio del gobierno por la liberación de López y se vuelven a repetir los videos de lo que se conoce como «los bolsos de López», se va a la banquina porque la bajada de línea es muy berreta y le faltan argumentos sólidos, no les importa ser serios porque saben que sus seguidores no cuestionan, no se informan y que si lo escucharon en un programa donde van solo los exitosos, debe ser verdad, bueno el éxito no es sinónimo ni de capacidad ni de honorabilidad, muchos menos en la Argentina y mucho menos en el programa de Mirtha.

La palabra indignada en boca de Juanita revela que poco entiende y sabe del significado de la misma, fue el macrismo el que comenzó hace ya unos años la difusión de memes con la leyenda indignado, crearon grupos en las redes sociales y todas las publicaciones hacen referencia a críticas al gobierno peronista y su historia.

En el programa del sábado 6 de noviembre ingresó con un bolso para hablar de la liberación de José López, dijo estar indignada y:

“Antes de arrancar el programa, quiero contarles que traje mi bolso como Josecito López. ¡Me voy a la mier…!”, y arrojó el objeto a la producción.

“Acá en la Argentina se chorea, se condena y se sale de la cárcel como uno quiere. Increíble, la verdad… ¡Argentina!”, expresó.

Asimismo, calificó de “lamentable” la notica de la liberación de López y recalcó el monto de la fianza de $14.500.000 que estableció el juez, el equivalente a U$S 70.000.

Uno de los invitados el «periodista» Franco Miguel Mercuriali, agregó: “Ver a un exsecretario de Estado, que es un cargo muy importante, íntimo de Néstor y Cristina, con ametralladoras, con las falsas monjas entrando al convento a esconder 9 millones de dólares… Muchas veces lo difícil en la corrupción es encontrar las pruebas, pero esto fue visible”, vale la pena aclarar que el seudo periodista es conductor de TN y de radio, obviamente no tiene ningún problema en faltar a la verdad, al hablar de ametralladoras, cuando el día del video y posteriormente en la justicia se acreditó la existencia de una sola arma, con lo que no corresponde el plural y la misma es de un calibre de uso civil y recreativo.

Pero la mayor incoherencia es la supuesta indignación por la liberación de López, fue el macrismo y sus funcionarios, más los medios afines quienes inflaron la causa, presionaron a López con Stornelli y el fallecido Bonadío para que José López declare en contra de Cristina en la causa «cuadernos» y como arrepentido negociar una condena y condiciones especiales, parecería que Juana y el periodista ignoran que la liberación de López es solo semántica y técnica ya que en la realidad López no estaba detenido, si bien se ignoraba su locación por su condición de arrepentido, no estaba en prisión, con esta medida judicial mal interpretada y mal informada, no cambia nada.

Conclusión, Juanita, el programa y sus invitados gustan ostentar lujos, ignorancia y mediocridad, aunque ellos se consideren parte de una casta meritoria, la realidad es que son mediocres y vagos al momento de construir una critica.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw