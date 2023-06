Jey Mammón y el Baby Etchecopar, operación regreso

El conductor y cantante decidió subir un video a su Instagram mostrando cómo se comportan las personas ante su presencia en la calle, la realidad es que si uno observa con objetividad, no se aprecia el mismo afecto de la gente y Jey se conforma con que no lo agredan y hace un autobombo que no es real sobre ser un personaje querido e invertir la posición donde se muestra como víctima.

Que bajada de línea tuvieron los medios que ahora quieren lavar su imagen fue la siguiente:

Jey Mammon volvió a asistir a un teatro de la calle Corrientes, después de estar recluido varios meses por la polémica denuncia de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. En las últimas horas del domingo, el conductor y cantante publicó un video en su perfil de Instagram mostrando la reacción de la gente cuando lo vio.

El artista aceptó la invitación que le hizo su amigo Baby Etchecopar y este sábado fue a ver «Debut sin despedida» al teatro Ópera, junto con su otro amigo Gustavo Sofovich.

Luego de la repercusión que tuvieron las postales de su primera salida en público luego de tanto tiempo, Mammón compartió un video de pocos segundos demostrando que las personas que se encontraban allí lo recibieron muy bien: saludos, abrazos, palabras de aliento y, además, le pidieron fotos.

La realidad es que el video no demuestra mucho, ni siquiera es verdad afirmar que las personas que se encontraban lo recibieron muy bien, porque se ve claramente un reducido círculo de personas y se escucha con claridad un solo aplauso, si tenemos en cuenta que llevó varias personas para hacer el video y de paso que lo «rescaten», bien podrían ser extras y que todo sea un montaje.

El otro dato curioso es que quien se cansó por años de insultar a jueces y fiscales por liberar abusadores, que justifico el matar a un delincuente porque iba a violar a su hija y que siempre dijo estar del lado de las víctimas, ahora por amistad o lo que sea se ponga del lado del acusado de abuso y que fue absuelto por una cuestión técnica y no por ser declarado inocente, es decir, lo mismo que suele criticar el Baby en este caso no le molesta, una doble moral habitual en el personaje de payaso malo que interpreta, el mismo que se queja que no se cumple la Ley es el primero en violarla como las veces que se lo filmo conduciendo por avenidas hablando por celular y lejos de pedir disculpas se violento y adujo que lo escrachan por envidia, así de incoherente es uno de los laderos de Mammón en su operativo regreso.

Su noticia de su «primera» salida, cosa que no es verdad, ha salido, no lo ha hecho público, tuvo en redes sociales sí, un 40% de aceptación y apoyo, puntualmente de perfiles que siguen al Baby, se identifican con los partidos de derecha y también suelen pedir condenas a los marginales chorros y violadores, sí aunque cueste creerlo, así de ridícula es una parte de la sociedad, para la cual, si el acusado de abusador es blanco, famoso y con un buen pasar dudan de la víctima pero si es un marginal piden castración, linchamiento y pena de muerte, la brecha en la Argentina no es política, es entre los desequilibrados y los que quieren igualdad ante la Ley.

Jey fue absuelto, tiene derecho a circular libre y llevar una vida como el resto de los ciudadanos, pero de ahí a que lo quieran imponer como un exitoso víctima de una denuncia falsa es otra cosa, el denunciante era menor, estuvo mal, los abusadores no se CURAN, se sabe en todo el mundo que son un problema por esa condición y todo esto de vender una realidad que no es, lo hace más peligroso porque si buscan un ejemplo de impunidad, este es uno.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw