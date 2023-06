Silvina Soria dejó La Libertad Avanza con graves denuncias a los referentes de la provincia de Buenos Aires

La mediática militante de La Libertad Avanza, dejó de ser referente local en Avellaneda donde ella vive, denunciando seria irregularidades por parte de los referentes locales de Javier Milei, El Sindical fue el único medio que advirtió sobre estos personajes totalmente desacreditados entre los vecinos que aparecieron oportunistas y se colgaron de la imagen mediática de Silvina Soria.

A diferencia de otras mujeres mediáticas que acompañan a Milei y que su «fama» en redes sociales proviene de cualquier cosa menos de la política y que no pueden desarrollar una idea o terminar una frase coherente como Lu Palavecino y Lisa Caro por dar dos ejemplos, Silvina tiene un perfil combativo que desaprovecharon para potenciar una campaña distinta.

La militante no fue cuidada por su entorno más cercano, su equipo de prensa no estuvo a la altura de una exposición política donde cualquier palabra puede ser analizada y jugarle en contra, como tampoco tuvo una producción audiovisual atractiva, tienen a una actriz, no importa el género, podían haber explotado esos recursos, ya que la oferta política local no despierta ningún interés y hubiera sido interesante comparar discursos y campañas de una mujer que no es la esposa de, la novia, la amiga o la amante, como se da con el resto de las mujeres que no tienen presencia propia.

También critique su ingenuidad política, pero por ser su primera experiencia política y en los medios, se puede decir que se han escuchado cosas peores de algunas que hoy ocupan cargos y otras han llegado a concejal sin que se les conozca la voz.

Esta nueva baja que los referentes intentarán minimizar ya que nunca la dieron un espacio concreto es una gran pérdida, con todos los errores que se le pueden buscar y los tiene como cualquiera, Silvina es pueblo, tiene calle y conoce mejor que muchas lo que piensan y quieren los ciudadanos, lo que le falta aún le sobra de experiencia para sacarle la ficha a cualquiera.

Valoro que apenas tomó la decisión se disculpó por haberse enojado en un comentario público no por mensaje directo y eso es un plus de honestidad que confirma puede hacer una diferencia en la política, aún sin un cargo, con militancia entre los vecinos.

Esto se destaca de sus publicaciones sobre su alejamiento de LLA:

Alguna duda Arnaldo díaz ex pro

Ascurra ex masista

Curestis ex jxc

Niveyro ex jxc

Pascual es del MID vieja política

García parada de cacho Alvarez

Daniel García ex jxc y k y ahora PD

Por eso me fui ,no te dejan hacer nada es más de lo mismo viejo y no nuevo Por eso me fui y no me arrepiento soy honesta y como yo hay Miles de libertarios y liberales.

Como suele decir Moria se colgaron de las tetas de Silvina.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw