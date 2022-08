Gerardo Morales, criticó las generalidades, pero sin proponer nada, la incoherencia como discurso

En el trayecto de su campaña política, que no logra sumar más vecinos que los de un encuentro de papi fútbol, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales sigue tratando de captar la atención de los medios, como estrategia de difusión barata, con declaraciones que critican sin decir nada, mucho menos proponer un plan de gobierno concreto, todo son promesas de campaña.

Luego de pasar por otros municipios, Morales aterrizó en Avellaneda, donde incluso faltaron varios referentes locales lo que no se esperaba, sí ausencia de vecinos porque hace tiempo los radicales en general no despiertan ningún interés fuera de sus militantes, incluso ni sus familias los votan en muchos casos.

Para conseguir UNA foto del encuentro medianamente aceptable, debieron recurrir a lo que se llama puesta en escena y así montar una foto que no retratara la soledad misma.

Dijo Morales:

«La situación económica y social requiere que se tomen medidas inmediatas» y que «vamos a ver qué hace el gobierno, hasta acá de todo lo que ha dicho, nada cumplió».

Bueno, el propio Morales ha reconocido, estimo no lo olvida que el espacio de gobierno que integró fue una mentira completa y más aún autores de un fracaso político que los va a dejar en la historia como el gobierno más corrupto en medidas económicas con una deuda a 100 años y la mayor fuga de divisas de las que participaron dirigentes y funcionarios. Así que podemos decir que la historia es parecida, no igual, es menos grave en términos claros.

«Hoy tuvimos una reunión de los presidentes de Juntos por el Cambio con economistas y los anuncios de Sergio Massa nos han parecido generalidades, muy pocas, esperábamos más medidas concretas»

Bueno comienza la parte graciosa del discurso de Morales que dice para no decir nada, cuando afirma que se reunió con economistas para analizar el discurso de Massa, primero si afirma que Massa no dijo nada, entonces analizaron la nada misma, por otro lado de qué economistas habla?, si dos gobiernos radicales fueron un fracaso económico.

«Dicen que el tema de la energía lo van a empezar a trabajar el lunes, aunque todos sabemos que la cuenta de energía es el capítulo central del déficit, pero de eso por ahora, nada»

Se olvida en su cálculo tendencioso que la cuenta de energía del macrismo tenía como alivio el disparatado aumento de las tarifas. Pero no fueron justamente los paladines del ahorro en la administración pública, incluso fue el único gobierno que triplicó los planes sociales.

Junto a Morales participaron de la charla Alejandro Bartalini, industrial metalúrgico de Avellaneda y presidente de la Unión Industrial de Berazategui; Ricardo Cappelloti, integrante de la UIA de Avellaneda; Roberto García Parada, presidente del Centro Comercial e Industrial de Avellaneda; Aldo Espósito, curtiembrero, vicepresidente de la UIA Lanús y comerciantes, y empresarios del sur del Conurbano.

Vale recordar ya que hablan de economía, que la curtiembre de los Espósito recibió de gobierno peronistas prestamos millonarios para sostener la industria y evitar los despidos, pero en lugar de eso utilizaron el dinero para invertir en nuevos negocios, uno de ellos en un coqueto local de Palermo y despidieron a varios empleados lo que motivo reclamos y protestas en la puerta de la calle Luján 1380 del Polo Industrial de Avellaneda, en Sarandí, además de que durante años han sido los principales contaminadores del medioambiente con total impunidad, las cosas como son y dime con quien andas y te diré quien te financia.

La conclusión es que Gerardo Morales sigue siendo un político peligroso, detrás de esa imagen de moderado y político humilde se esconde un personaje nefasto para la política y por ende para conducir una provincia, mucho menos está capacitado para ser presidente de un país, sus incoherencias están desarrolladas, invito a cualquiera de sus laderos o al mismo Morales a refutar mis dichos.

A nivel local, la UCR cada día se hunde un poco más, entre las caras presentes por dar un ejemplo concreto se ve a Rodrigo Galetovich, un impresentable referente radical, un tipo que ha hecho de la mentira un culto, capaz de negar lo que es evidente, de decirle a alguien que lo retrató en una foto haciendo algo incorrecto que es parecido pero que no es él, que el auto también se parece pero que no es el suyo, que la persona que lo acompaña se parece a alguien que conoce pero no es, que suele pasar por esa calle, pero que no es él, que les mintió a los médicos del Hospital de Wilde en la cara, están los videos diciendo que los apoyaba y luego votó en contra en el HCD, que acusó a la dirigencia radical de vender los votos a Ferraresi, pero luego se arrepintió y estuvo meses pidiendo que borren el video con la excusa que no sabía que lo estaban grabando, el mismo que presentaba condonaciones millonarias para conocidos o incluso del Colegio Pío XII donde él era docente, algo poco ético e incompatible, esas deudas perdonadas las pagamos los vecinos, sin que nos pregunten si estábamos de acuerdo y podría seguir, pero con esto estimo alcanza para que Morales entienda dónde se metió y con quienes se saco una foto, esperemos que ahora Rodrigo no diga que el de la foto se parece a él pero no lo es.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw