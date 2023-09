Defensores de animales atacados a latigazos por protestar durante una jineteada en San Miguel

Por Luciana Rosende, Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2023.

Militantes en contra del maltrato animal ingresaron al Club Los Indios, durante una jineteada, y fueron echados a rebencazos por los propios jinetes. Uno quedó detenido. Quince manifestantes, en su mayoría mujeres, sufrieron heridas.

A latigazos. Así echaron a activistas en defensa de los animales que protestaron durante una jineteada en San Miguel. Una quincena de militantes, en su mayoría mujeres, resultaron con heridas leves. El momento de la agresión por parte de los jinetes quedó registrado y no tardó en viralizarse en redes sociales. Uno de los atacantes fue detenido.

Como animales

“Fuimos a manifestarnos de manera pacífica como se ve en los videos, saltando al predio para visibilizar la protesta. Si no ingresamos al predio esto no iba a ser visible ya que siempre protestamos en la puerta pero no impacta. Lo que reclamamos es lo mínimo que merecen los animales: no merecen ser cosificados, ni maltratados, ni abusados. En los videos se puede ver como entramos a manifestarnos de manera pacífica y utilizan a los mismos caballos para reprimirnos y sacarnos a rebencazos”, describió Miguel, de Antiespecista Zona Oeste, en diálogo con Tiempo.

“Para nosotros es urgente que estas fiestas dejen de realizarse porque los animales son brutalmente golpeados, son lastimados y algunos llegan a morir”, denunció. Además, cuestionó que “todo ocurrió ante los ojos de criaturas, que les enseñan esta cultura de violencia no sólo a los animales si no a mujeres que se manifestaron con carteles de manera pacífica. Y no se puede justificar como cultura y tradición el abuso y maltrato o asesinato de animales”

Entre el público incluso hubo algunos aplausos a la agresión y hasta se incentivaba el ataque pidiendo que “les tiren los caballos” a las personas que protestaban.

Un detenido por las agresiones

“Lo que sucedió ayer demuestra la violencia que manejan, cómo le golpearon a todas las personas, tenemos compañeros heridos en la cabeza, por suerte sin gravedad”dice a Tiempo Nahuel Peña Salas, coordinador de la organización antiespecista, vegana e interseccional La Reveldía.

Asimismo, expresó que la activista que sale en el video, donde se puede ver la secuencia en que se retira del rodeo mientras recibe rebencazos y amenazas de uno de los gauchos, hizo la denuncia en la comisaría N° 2 de Bella Vista, San Miguel. “Aparentemente más tarde fue aprehendida esta persona que le pegó, todavía no tenemos confirmación oficial hay más detenidos pero la denuncia se hizo por violencia de género y por maltrato”, aseguró.

Por fiestas patronales sin maltrato animal

Todo sucedió en el Club Los Indios, de San Miguel, durante las fiestas patronales con jineteada. Peña Salas destacó que la organización de este evento es municipal y que desde hace cinco años vienen reclamando que no se celebren las fiestas patronales con maltrato animal.

“Se lo quiere enmarcar como un pseudo deporte, un pseudo entretenimiento, algo divertido para la familia y lo que esconden en realidad es un acto de violencia y de opresión hacia los animales y eso quedó explícito ayer cuando fueron golpeadas nuestras compañeras, tenemos pruebas y quedó grabado cómo tratan a los animales y a todas las personas”, aseveró.

El activista resaltó que desde varias organizaciones animalistas vienen reclamando al Municipio de San Miguel que no autorice ni financie jineteadas o domas. “Tenemos una ley, que es la 14.346 de maltrato y crueldad hacia los animales, desde nuestra perspectiva comprendemos que la utilización y cosificación de los caballos es parte de una práctica de explotación animal”, señaló.

Según comentó Peña Salas, luego de que se hiciera viral el video que muestra las agresiones a los activistas, el director de Control Urbano del municipio de San Miguel se contactó con Amparo Animal, otra de las organizaciones que participó de la protesta.

“Les escribió para decirle que el intendente (Jaime Méndez) está preocupado y quiere saber cómo están las personas agredidas, le pedimos entonces que venga a las 5 de la tarde a la puerta del municipio si nos quiere atender de verdad y comprender toda esta problemática”, manifestó. Las organizaciones lanzaron una convocatoria de protesta a las 17 horas en las puertas del municipio para repudiar el hecho y reclamar una reunión con las autoridades.

Una yegua maltratada en Córdoba

Desde la organización Che Galgo manifestaron su preocupación por el maltrato a los caballos en el marco de las domas y jineteadas. Contaron que este fin de semana también se hizo viral otro video donde se ve a un gaucho arremetiendo a rebencazos y golpes contra una yegua.

Se trata de Carlos Arce, de la localidad de Arias, provincia de Córdoba, quien también organiza jineteadas y domas. Según expresaron desde la organización animalista, Arce se encuentra enfrentando una causa penal debido a las denuncias de maltrato animal que surgieron a partir de ese video y, según trascendió, la mala condición en que se encuentran los galgos que cría. “Era una de las yeguas que usaba para jinetear, la Justicia le sacó la yegua y se la va a dar en guarda a una persona con caballos rescatados”, contaron.

Fuente: Tiempo Ar