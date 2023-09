Cele Fierro: «Marra es una combinación rara de delirante y rancio»

Ante los dichos del candidato a Jefe de Gobierno de la Libertad Avanza, Ramiro Marra, la candidata que encabeza la lista a la Legislatura del Frente de Izquierda, Cele Fierro (MST – FIT Unidad), disparó: «Marra francamente, ya no sé si es o se hace: rara combinación de delirante y privatista rancio. Primero, construye política a partir de los comentarios de su «mamá», y después, la sangre timbera, de afán de lucro con todo lo público, lo supera. Puede más que él».

Fierro completó: «La fórmula de la «mano invisible del mercado», gestionando todo, no es original: ya se probó desastrosamente en los 90. Por lo tanto, son una versión renovada del menemismo de baja intensidad. Ya con Macri, nos tocó defender Télam y la TV Pública, con sus trabajadores. Lo vamos a seguir haciendo, lo cual no significa que no seamos críticos de cómo funcionan o que defendamos el statu quo. Pero, lo de Marra, es la involución a la pre-historia neoliberal. Es un bizarro total. Por eso, no nos cansamos de alertar: el 22 de octubre, en CABA, hay que votar izquierda a la Legislatura para que enfrente a la derecha con Macri y los fachos de Milei».