The Guardian describió el gobierno de Milei como parte de una oscura red política

Mientras los grandes medios locales, parecen carecer de capacidad para hacer una nota que describa la realidad política y social que se vive en la Argentina, el prestigioso diario The Guardian publica un lapidario artículo sobre las medidas de Javier Milei y las similitudes con otros gobiernos de derecha.

Firmada por el periodista George Monbiot, la nota titulada “¿Qué vincula a Rishi Sunak, Javier Milei y Donald Trump? La oscura red detrás de sus políticas” (What links Rishi Sunak, Javier Milei and Donald Trump? The shadowy network behind their policies, en inglés) hace referencia a las medidas económicas que anunció el Presidente en las últimas semanas, y las compara con las que aplicaron otros gobiernos a lo largo de la historia. “Milei está intentando, con un vasto ‘decreto de ‘emergencia y un monstruoso ‘proyecto de ley de reforma’, lo que los conservadores hicieron en el Reino Unido durante 45 años”, afirmó.

“Hay elementos del fascismo, elementos tomados prestados del Estado chino y elementos que reflejan la historia de dictadura de Argentina”, agregó.

El artículo también indaga en cómo estas “políticas de shock” tienen “sorprendentes similitudes” con el plan económico que presentó en su momento Liz Truss, la exprimera ministra del Reino Unido que asumió el cargo en septiembre de 2022 y, renunció sólo 44 días después debido a la grave crisis política que se desató. “Destruyó las perspectivas de muchas personas pobres y de clase media y exacerbó la agitación que ahora domina la vida pública”, determinó.

A su vez, aseguró que la similitud entre dichas políticas no es una coincidencia, sino que estarían influenciadas por los think tanks liberales que componen la supuesta red global “Atlas Network”, con sede en Estados Unidos. El diario describe asegura que esta organización “promueve, en términos generales, el mismo paquete político y económico en todos los lugares en donde opera”. “Podríamos describir ciertas políticas como las de Milei, (Jair) Bolsonaro, Truss, (Boris) Johnson o (Rishi) Sunak, pero todas son variaciones de los mismos temas, ideadas y perfeccionadas por los ‘tanques de basura’ que pertenecen a la misma red. Esos presidentes y primeros ministros son sólo las caras que presenta el programa”, denuncia el artículo.

The Guardian afirmó que “son un medio muy eficaz para disfrazar y acumular poder. Son el canal a través del cual los multimillonarios y las corporaciones influyen en la política sin mostrar sus manos”. “Así es como las democracias nominales se convierten en nuevas aristocracias”, acotó.

En último lugar, el medio aseguró que Milei llegó para “llenar el vacío que dejó el grave ‘desgobierno’ de sus predecesores, y es capaz de imponer políticas que, de otro modo, encontrarían una feroz resistencia”. “La clase media y baja están a punto de pagar un precio terrible”, alertó, y finalizó haciendo una nueva comparación: “¿Cómo sabemos? Porque se aplicaron programas muy similares a otros países, empezando por el vecino de Argentina, Chile, después del golpe de Augusto Pinochet en 1973″.

Los operadores locales que manejan la justicia y la corrupción empresarial

Lo que The Guardian no menciona es quienes son los grandes operadores judiciales de la Argentina que se dedican desde hace más de 30 años a influir en la justicia para beneficiar a poderosas empresas, muchas internacionales que han encontrado en la Argentina un país permeable a la corrupción y se animan a realizar actos que en Europa no realizan, pero sí en Lationamérica donde las instituciones son fáciles de comprar por la codicia que genera el dólar y los euros.

Nadie puede desconocer que los grandes estudios jurídicos de la Argentina tienen las manos manchadas de corrupción, así como nadie que conozca el ambiente judicial puede dudar del irregular y sospechoso patrimonio de magistrados que no alcanza solo a jueces o fiscales sino también a secretarios y empleados judiciales que se benefician de fallos acordados.

Cuando Milei y otros hablan de «la industria de los juicios laborales», curiosamente NUNCA han dado un nombre o un caso, eso de por sí, debería ser motivo para sospechar de la veracidad de sus afirmaciones que solo las usan para repetir como un mantra y crear la idea en la sociedad de que existe algo oscuro en los reclamos laborales a los que además les endilgan el quiebre de empresas y Pymes.

Los juicios laborales realmente importantes en millones fueron llevados adelante por estudios grandes, con vínculos políticos y llegada a la Suprema Corte, quizás por eso no se animan a dar nombres.

El impresentable de Federico Adolfo Sturzenegger, quien se muestra sonriente en las entrevistas, autor de las reformas irresponsables que firmo Javier Milei, debería estar de mínima procesado y ni decir con una condena por varias de sus acciones que son ilegales, pero pudo cometer con impunidad por la «protección judicial» que siempre le brindó su jefe político Mauricio Macri.

Así como menciono que nunca han dado un nombre o un caso, voy a citar una demanda laboral en la que Federico Sturzenegger y Juan Ernesto Curutchet intervinieron para beneficiar a la multinacional Atlas Copco, en una demanda por un ingeniero despedido Daniel Yoan, para frenar la demanda y que esta no prospere no faltó nadie, por el lado de la empresa contrataron a varios estudios jurídicos que actuaban coordinados por el poderoso estudio Anzorreguy, integrado por Hugo Anzorreguy ex jefe de la ex SIDE de Carlos Saúl Menem y hombre de gran poder, en un audio grabado en el Hotel Sheraton Park Tower, Juan Ernesto Curutchet, miembro del estudio jurídico bancario más importante del país, habla con representantes de Atlas Copco llegados al país por el caso donde había en juego una demanda por 20 millones de dólares, describe con nombre y apellido, los montos en millones de pesos entregados a camaristas del fuero laboral y garantiza el apoyo del Banco Ciudad y su presidente Federico Sturzenegger y el del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri, la historia es extensa, pero esta breve referencia es para que quien quiera se informe y para recordarle a personajes como Sturzenegger y Macri, que hace muchos años vienen interfiriendo en la justicia en beneficio de grandes empresas y empresarios «amigos» y socios de los mencionados. Durante 4 años investigue las maniobras irregulares de cientos de abogados vinculados a lo más alto en el Poder Judicial y sus vínculos con los gobiernos que condujo Mauricio Macri, donde muchos obtenían contratos en miles de dólares por asesoramientos que nunca realizaron, entre otros beneficios.

El vaciamiento de las arcas del Estado tiene nombres que hoy se repiten en el entorno presidencial, NO ES CASUALIDAD, Javier Milei, es en realidad «el gatito» de las corporaciones, por más gritos y miradas que ensaye, no es quien gobierna, se votó a un fraude, a un simple empleado que lo usan para poner la cara y de paso si esto falla antes de tiempo, porque más tarde o temprano va a fallar, será «el perejil VIP» de los errores, total, nadie le va a creer al loco cuando se quiera defender.

La VEN los medios extranjeros, NO LA VEN nuestros pedorros y cómplices «grandes medios», hasta Crónica que se dice del Pueblo tiene a varios periodistas que desde que ganó Milei, cambiaron su discurso, hablan de la herencia, de darle tiempo y de que tal vez salga bien, cuando todos saben que lo único que crece es la recaudación de las grandes empresas beneficiadas por los aumentos desmedidos y descontrolados, donde el Estado está ausente y te dicen que está bien, que el mercado regula el precio, entonces, en una semana te aumentan un producto un 60% y a la otra lo bajan un 10% para darle pie a estos medios mercenarios a decirte que los precios están bajando, digo, tan ignorantes son los argentinos ??.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw