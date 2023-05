Silvina Soria, la candidata porno de Milei es un meme

Silvina Soria, se subió a un Pony y ya no le alcanza con despotricar contra los propios de su espacio, sino que se enoja si le señalan algunas de sus incoherencias, como por ejemplo la compra de un helicóptero sanitario por parte del municipio, evidenciando que no tiene idea de lo que dice y menos de los costos de una propuesta tan ridícula.

Arriada por el aparato de prensa de La Libertad Avanza que trata como puede de meterla en los medios, cree Soria que la toman como una candidata seria, mientras que algunos de los que la han entrevistado que suelen ser filosos en sus comentarios, se les nota y mucho, que por dinero bailan como monos y en la entrevista omitieron profundizar en preguntas tales como: ¿qué grado de estudios tiene?, ¿posee experiencia en gestión?, ¿usted sabe cuáles son las funciones de un concejal?, ¿qué condición fiscal tiene?, ¿cómo financia su campaña?, ¿no cree que es un error exponer menores de edad en fotos promocionando sus videos pornográficos?, y por la historia de vida que la propia Soria refiere da para miles de preguntas en lugar de hacerse los distraídos y mostrarla como solo una cara o culo conocido.

Falla en su puesta en escena incluso cuando quiere mostrarse organizando su agenda como días pasados donde afirmaba que en su cumpleaños estaba ocupada organizando «entrevistas» y en la mesa se veía un compás, raro.

Más ridícula no se consigue

Entre tantas pavadas que se le ocurren a Silvina o «la reina del porno» como se presentaba en las cientos de páginas de adultos donde promocionaba sus videos, en su afán de encajar en ese mundo que es la política, creyó encontrar una como ella y retwitteo una Fake News, donde mostraban a una llamativa joven como la Ministro de Sanidad de Japón, con unas sugerentes fotos, cualquier persona con un mínimo de cultura sabría que en Japón mantienen una sociedad con altos valores morales, incluso la pornografía nipona no tiene escenas completas ya que los órganos sexuales suelen blurearse.

Ni siquiera la mujer existe, ya que se trató de un personaje creado por Inteligencia Artificial y ni en eso se parecen Silvina.

Bueno, se puede resumir que Javier Milei se ha vuelto viral más por sus reacciones mediáticas y freak que por tratar de desarrollar una propuesta política viable, cuando el tipo se sintió bien en las encuestas, aceleró y derrapó, las denuncias de su ex colaboradora presidenta de La Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, denunció que en La Libertad Avanza hay designación de cargos «a dedo» por favores sexuales y de acuerdo al financiamiento parecen tener coherencia, cuando no hay una explicación seria de llevar a los medios a alguien que es limitada en sus frases, que no comprende sobre economía, política y cultura a quien para «maquillar» tuvieron que pedir a los medios que la presenten como «influencer sexual», rara condición para una política que salvo generar morbo, no genera propuestas para los vecinos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw