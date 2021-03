Sergio Berni, el blanco de todas las criticas

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no para de recibir criticas desde todos los sectores de la sociedad, incluso intendentes como Juan José Mussi, al inaugurar las legislativas en Berazategui, se despegó de los reclamos vecinales que hoy rondan los 2 o 3 marchas semanales.

En su discurso el intendente histórico del peronismo reconoció el reclamo vecinas de más seguridad, aseguró que no le molesta que los vecinos reclamen y que para evitar confusiones la secretaría de seguridad municipal cambiaba su nombre, porque el municipio no es el responsable de la seguridad o la policía.

Idénticas situaciones se vienen dando en partidos como Avellaneda, Quilmes, Mar del Plata, La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Lanús, Caseros, Isidro Casanova, González Catán, por mencionar las zonas más calientes.

Berni pasó de una alta exposición mediática a una a la nada misma, el golpe en sus aspiraciones políticas del levantamiento policial fue al parecer muy fuerte, su liderazgo quedó cuestionado y su equipo ministerial se nota es ineficiente, las subsecretarías a la fecha tienen un pobre trabajo y a más de un año ni en el portal del ministerio hay información al respecto.

Los spot de Sergio Berni con la fuerza policial en allanamientos, procedimientos que incluían a grupos especiales quedaron como un trailer de ficción y el delito se ha apoderado de la provincia de Buenos Aires, la pandemia más peligrosa en la provincia de Buenos Aires, son los motochorros, parece increíble que esos jóvenes delincuentes, la mayoría adictos y sin formación puedan ganarle las calles a un militar que se jacta de ser karateca, paracaidista, buzo táctico, instructor de tiro y de ir al frente.

La cosa se agrava y podría terminar en un escándalo si alguien se tomara la molestia de controlar quienes integran el ministerio de seguridad, sus declaraciones juradas, sus informes tributarios, actividades, formación académica e idoneidad para el cargo, ¿qué puede salir mal?.

Pero Sergio Berni es solo un ministro con una tarea en un área donde las cosas van mal, el responsable de que Sergio Berni esté en el cargo es el gobernador Axel Kicillof, quien es el primer responsable de que la inseguridad no tenga un freno, así como se le pedía medidas a los anteriores gobernadores, Kicillof debe atender el reclamo de millones de vecinos que salen a la calle con miedo y viven de igual manera en sus casas.

La superintendencia de investigaciones no ha realizado un solo procedimiento de relevancia, no hay inteligencia criminal, la superintendencia de drogas no tiene nada para mostrar justamente cuando en la mayoría de los delitos la droga es una constante.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw