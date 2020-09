Reclamo policial y política basura en la provincia de Buenos Aires

Lo dije hace tiempo, que un presidente no puede gobernar débil, que es un mal mensaje el tolerar hechos intolerables, hoy la provincia de Buenos Aires está bajo fuego, los reclamos de un sector de la Policía Bonaerense son fogoneados por grupos afines al macrismo, que fueron ocupando las redes sociales bajo consignas de seguridad para los vecinos y en defensa de los derechos de los policías, pero la realidad es que aprovechan para usarlos con otros fines, la agreción a policías que deben cuidar la Gobernación, al impedir que sea tomada, revela que esos NO SON POLICÍAS, es ridículo hablar de condiciones dignas de trabajo si golpean y lesionan a otros policías, ¿vivimos en un país de tarados?, digo esto porque me sobran las pelotas para decírselo en la cara a los cobardes que se cagan en todo, pero me indigna que por un grupo de ignorantes que aprovechan para agitar la sublevación otros no den un paso al costado.

De estos hechos no hay vuelta atrás, la protesta tiene una gravedad institucional que no puede ser ignorada y los rebeldes no pueden ser eximidos de las sanciones administrativas y las causas penales que correspondan, porque la base de todo fuerza policial es el orden, en ningún país del mundo la policía se subleva y donde existen sindicatos policiales, los delegados actúan como mediadores judiciales para que se entienda, pero no existe la protesta impune, los efectivos que protestan, saben que pierden la condición de policías, esto lo digo porque hay una creencia bien argentina de que se puede hacer cualquier cosa y no pagar.

La política sucia, la que opera hoy a mostrado su contradicción, mientras varios dirigentes y políticos de JUNTOS POR EL CAMBIO felicitaban a los vecinos de Pilar por negarle el ingreso a Lázaro Báez a su domicilio, incluyendo la rotura de una camioneta del Servicio Penitenciario Federal, lo que es un delito, acusaban a Báez de delincuente, ya que ni siquiera se trata de un caso de justicia por mano propia sino de un delito de daños. Curiosamente los jueces fueron pasivos en hacer cumplir su orden de traslado lo que es un mal mensaje para la población que ve, que se puede cometer delitos y salir impunes.

Pero la apuesta fuerte de la IMPUNIDAD, vino de la mano del supuesto reclamo policial, se fue fogoneando en distintos grupos en las redes sociales, comenzó en Almirante Brown y al ver que no pasaba nada, lo que era un grupo reducido reclamando se fue exaltando para que se sumen otros policías y también movilizar gente que no pertenece a la fuerza policial, pero se movilizan en las «marchas contra el gobierno», los ensayos anteriores solo fueron para ver si había alguna reacción del gobierno y ante la pasividad hoy les ganaron la calle y las veredas.

La ausencia de las autoridades provinciales ante el conflicto que fue creciendo solo sumaron más protestas y más violencia.

Soy un tipo que entiende los reclamos de los policías, que puedo criticar esto porque cuando tuve que reclamar lo hice donde corresponde, en la justicia, aún con todo en contra, con una institución enferma de corrupción, con un sistema judicial corrupto y un mundo político más corrupto. Me duele y me indigna que algunos que se dicen policías inciten a la violencia contra otros policías, quien actúa de esa manera no es policía y nunca lo fue, con esto la sociedad en general les pierde el respeto, el supuesto apoyo que hoy algunos dicen tienen de los vecinos es una mentira, porque para entender al policía hay que haber vivido como policía.

Que ningún fiscal o juez actuara de oficio confirma que esta sociedad así, está perdida, porque hoy la imagen de la policía es que no hay una «cadena de mando», pero más grave, que no hay un Estado de Derecho.

Las criticas de muchos a la ausencia de Sergio Berni tienen sustento, es el hombre que afirmó que no iba a haber toma de tierras, pero le toman las calles miembros de su policía y no da la cara?, esto dejó de ser un reclamo cuando se metió la violencia.

Los referentes de la oposición como Florencia Arietto que festejan un hecho tan grave, deberían ser denunciados y pedir disculpas por su irresponsabilidad, usted suele hablar de seguridad como si fuera una experta en el tema, pero no ha tomado idea de lo que ocurre y lo celebra?, yo tengo muy buena memoria y recuerdo sus inicios como defensora de imputados entre otras cosas que recuerdo muy enfrentadas con su discurso actual.

Desconozco los motivos por los que el gobierno nacional no ha restaurado el orden asistiendo al gobernador Axel Kicillof a quien rodearon con violencia en un hecho por demás repudiable y delictivo.

Es inconcebible que se negocie bajo extorsión reclamando un Decreto y que no haya sanciones al personal sublevado, porque es eso lo que ocurrió.

Duele un país donde un conjunto de políticos CORRUPTOS que responden a intereses distintos al bien común, con total impunidad atenten contra la gobernabilidad, pero menos comprendo la actitud de un gobierno que con años de experiencia se deja llevar puesto, algo no me cierra, algo se rompió en la sociedad, es un día muy feo para todos los que respetamos la Ley, las instituciones y que si hay que denunciar denunciamos donde corresponde, se veía venir un relajo total y una posible explosión, raro que nadie haya hecho nada al respecto.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw