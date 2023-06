Ramiro Marra reculó asustado por ser considerado un pajero

El legislador por CABA de La Libertad Avanza que conduce Javier Milei, se metió solo en una polémica de la que por ignorancia salió mal parado y debió recular aclarando que fue un error proponer a los niños que miren pornografía para aprender sobre sexo en lugar de la ESI, por esto fue duramente criticado en las redes sociales ya que es un delito promocionar la pornografía en menores de edad, pero más le preocupo al legislador ser llamado pajero.

Ramiro Marra, a pesar de no ser un adolescente, adolece de reflexión, acostumbra a responder rápido y eso lo hace decir cosas de las que luego se desentiende y lo hace de la peor manera diciendo YO no pienso así, entonces deviene el único razonamiento posible y es que Marra no piensa.

Ya en determinado momento se lo vinculo con videos sexuales con prostitutas y la posibilidad de que en algún momento fuera extorsionado u operado para coaccionarlo, pero en ese momento su reacción fue sonreír, ni siquiera desmintió que reciba prostitutas y se filme con ellas en orgías, pero sí, parece que no le agrado la idea de ser llamado pajero luego de que afirmara que él aprendió sobre el sexo mirando pornografía.

Ese acto de sinceridad tampoco fue pensado, ya que el 98% de las películas pornográficas son sobre el sometimiento de la mujer al hombre donde el goce es por esa sumisión y no por un placer de los sentidos, de hecho muchas actrices porno han denunciado lesiones y maltrato en las películas para darle veracidad a las escenas de dominación, es decir, poco tienen de didácticas las películas pornográficas que pueden estimular el deseo entre adultos pero confundir a menores de edad respecto al consentimiento y los límites sexuales en una relación independientemente del vínculo, todo esto parece que Ramiro lo ignoraba y lo ignora, con lo cual, se entiende que le parezca gracioso el hecho de contratar prostitutas y filmarse, cumpliendo así sus sueños onanistas de ser protagonista de su propia película pornográfica en lo que los cineastas llaman el porno matrix.

Javier Milei parece ir por la misma senda y mientras uno cumple sus fantasías como protagonista, el otro va por más, ser él el jefe y el de las más buscadas en contenidos de adultos ofreciéndoles cargos a pesar de que no pueden hacer una propuesta que supere los 15 segundos, por ejemplo promocionar sus sitios para que las vean o paguen por sus contenidos.

Al final los libertarios parecen que vienen flojitos de ideas y libres de braguetas, tendremos la versión argentina y libertaria de Tabú?? J y K?

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw