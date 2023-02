Quinta Galli con presencia policial reforzada

Fue primicia de este medio, los únicos que se animan a informar con la verdad a los vecinos y a los ciudadanos, la protesta de un reducido grupo de vecinos de Quinta Galli por la inseguridad tuvo como lo advertimos una inmediata respuesta, les reforzaron la presencia policial en perjuicio del resto de los vecinos.

Dice el refrán no se queje si no se queja y en eso los vecinos del exclusivo barrio tienen ventaja, sin cortar calle ni generar caos, su sola convocatoria hizo como lo advertimos que a los móviles que recorren el barrio se sumen más patrullas, obvio en perjuicio del resto de los vecinos de Avellaneda, porque patrulleros no sobran.

En un año electoral el municipio quiere mantener una buena relación con los vecinos de Quinta Galli, donde Magdalena Sierra se ha mostrado tomando el té con las señoras que en redes apoyan al PRO y más aún suelen tildar de planeros a los votantes de Ferraresi, pero eso no importa a la hora de mantener las apariencias.

El máximo responsable de la policía en Avellaneda como Jefe de Estación es el Comisario Mayor Gregorio Martínez quien nadie se explica como fue ascendiendo ya que desde Subcomisario su paso por las comisarías de Avellaneda fue deficiente, lo hemos señalado en varias oportunidades, ahora para complacer el reclamo de los vecinos con influencias, para tapar un reclamo deja en riesgo al resto de los vecinos, sería interesante que la comisaría 1ra a cargo del Subcomisario Couceiro, también atienda con la misma rapidez los reclamos de los vecinos de otras zonas que llevan años haciendo denuncias, especialmente los que viven por la calle Dean Funes y sus adyacencias, donde se roba a cualquier hora, se vende drogas a cualquier hora y no pasa nada.

Y a los vecinos de Quinta Galli advertirles que por más patrullaje que les pongan, su seguridad sigue en riesgo mientras la policía «juegue» al gallito ciego con las propiedades tomadas donde se ocultan bandas delictivas.

Obviamente la oposición que habla tanto de planes de seguridad, no ha dicho ni una sola palabra de este desvío de personal policial para cuidar a muy pocos concentrados en un barrio de pocas cuadras y dejar sin prevención al resto del partido que es mucho más grande.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw