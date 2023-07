Un nuevo spot de campaña del candidato a intendente por JxC Maximiliano Gallucci, termina confirmando que estos muchachos están muy mal asesorados en lo que a comunicación se refiere y que la producción de sus spot poco logradas solo se entienden en que les da igual hacerlo bien que mal.

A quién con dos dedos de frente se le puede ocurrir un título que en el desarrollo del spot van a aparecer sus militantes, amigos y hasta sus hijos, quien puede creer que alguno va a decir algo incorrecto, para peor queda expuesta como alguien que tiene un lenguaje poco formal la candidata a consejera escolar, ya el muchacho que la acompaña en la fórmula es un impresentable como para terminar de quemar ambas candidaturas.

Ni siquiera se tomaron el trabajo de sacar a la vereda al supuesto vecino que está hablando sentado en el interior de un local partidario y con la cartelería de fondo, digo, ¿ofrecen un sillón a todos los vecinos?.

El problema que uno ve en ustedes no es que compiten contra el «aparato» del oficialismo, sino con las limitaciones de ustedes mismos, siguen burlándose de los vecinos de Avellaneda, porque esto no es gracioso, es burlesco, berreta, inapropiado y me la dejan picando, porque a la pregunta de ¿quién es Maxi Gallucci? yo tengo mis dudas si es el muchacho que hablaba de amor por sobre la política o el político que solo habla de política, de cambiar, pero no de amor. Del que no tiene problema en mentirle a los vecinos, del que habla de transparencia y de que los concejales presenten las declaraciones juradas, pero se opuso a que se conozca la suya como funcionario del Gobierno de la Ciudad.Raro.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw