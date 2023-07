Marcela Caiafa la «honorable» impresentable del oficialismo

Las campañas políticas tienen estas cosas que hay que recordar y es que algunos políticos locales permanecen en silencio y casi en el anonimato de los vecinos, porque están allí de decorado o levanta mano cuando se lo piden quienes lo colocaron allí, la concejal Marcela Caiafa es un ejemplo de estos con dos mandatos es una completa desconocida para los vecinos de Avellaneda.

La concejal oriunda de Dock Sud, tiene como muchos de los políticos locales un huevo en cada canasta donde se aseguren un ingreso sin tener que arriesgar nada ya que comparte su trabajo legislativo con la militancia en la Agrupación Homero Manzi y el Sindicato de Amas de Casa filial Avellaneda, alguna vez debería explicar cómo hace para dividir y cumplir con 3 obligaciones, más el ser madre de 5 hijos.

Por estas horas la concejal habría dicho a los medios que pauta mediante militan el periodismo del que pague a modo de publicidad porque nunca hay preguntas, así de insensatos son los que pagan por publicidad que solo satisface a los del propio espacio, pero no aporta nada a mejorar la política local, así de mediocres son los políticos oficialistas y de la oposición, pagan para autosatisfacerse.

Según Caiafa, está expectante a las elecciones porque considera que en la lista de precandidatos a ediles de Unión por la Patria “representa a toda la militancia del distrito”.

Dijo también que valora “la inclusión de muchos compañeros que por ahí son nuevos en la participación en la lista pero con una larga trayectoria militante en el municipio”.

“Esta vez hubo pocas renovaciones de concejales que están aún en ejercicio pero que se les vence su mandato en diciembre y que por ahí esperaban renovar y eso no ha sucedido, salvo en el caso de María Alba González, la compañera del Frente Patria Grande, y de María Laura Garibaldi”

Bueno, parece que Caiafa hace un mejor papel callada que haciendo declaraciones, porque debe pensar que los vecinos al no conocerla a ella también ignoran al resto de los políticos y por ende pueden decir cualquier cosa que será tenida por cierto, bueno, veamos algunos precandidatos, Luca Bertolotto, ¿qué militancia tiene?, incluso es hasta una falta de respeto a los vecinos y la militancia porque salvo ser el hijo de Armando Bertolotto y Mónica Litza no tiene trayectoria alguna y parece que al matrimonio no le alcanza con haber metido en el Estado a toda la familia, hermana, cuñado, sobrinos, hijos, amigos.

Giselle Alessi, otra paracaidista que llegó en su momento al HCD de la mano de papá José Alessi y tuvo un mandato para el olvido, sin proyectos con ausencias y mucho circo junto a su padre para mantener al reducido grupo de vecinos de Wilde que se benefician votando a un gran impresentable como es José Alessi que entre otras cosas no puede justificar su patrimonio pera ahí está siempre dispuesto a negociar lo que sea, eso no es militancia señora Caiafa.

Pablo Romero, un sindicalista ligado a Héctor Villagra y por ende a la UOCRA local que siempre ha generado denuncias en su contra al desplazar a otros dirigentes del gremio en los «negocios» que permiten a un sindicalista vivir como un millonario, comprar propiedades, del nivel del country Abril y ser socio en un hotel de lujo en la provincia de Entre Ríos, rara militancia por los que menos tienen y una sociedad más justa.

María Laura Garibaldi, otro ejemplo de paracaidista en la política, ¿dónde militó?, su único mérito es ser la esposa del «loco» Daniel García, experto en rosca política y mal comprador de autos de alta gama, tan inocente que salió en todos los medios por circular con un auto involucrado en un robo en La Plata y con pedido de secuestro por robo en La Matanza, la señora Garibaldi a sido concejal con una gestión igual de mala y ausente que su cargo como Defensora del Pueblo de Avellaneda donde su berretín eran los viajes por el país con todo pagado por el municipio o con la nuestra como se dice ahora.

Y podría seguir con el resto de la lista porque en realidad esta gente llama militancia a cualquier cosa total nadie los cuestiona, entonces así como eso no es militancia, los medios que les hacen la prensa tampoco son medios periodísticos, el periodismo pregunta, informa lo que los lectores o la sociedad no sabe, ese es el trabajo periodístico.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw