Polémica en redes sociales por un video de Patricia Bullrich en el recital de Luis Miguel

La campaña está más dura que antes y desde Juntos por el Cambio siguen con los discursos duros contra el kirchnerismo y el espacio de LLA, mientras también estos acusan y señalan a Patricia Bullrich de organizar campañas para difamar como lo ha hecho Javier Milei quien se siente ofendido con la candidata dura de JXC. Pero un video que circula en las redes sociales polarizó nuevamente a Bullrich y el oficialismo.

En un breve video durante uno de los recitales de Luis Miguel se ve claramente a Patricia Bullrich y su marido Guillermo Yanco, sentados en medio de la gente que salta y canta bebiendo, mientras que al acercarse quien filma a Patricia esta intenta ocultar el vaso de plástico, lo que le dio entidad al video para ser usado en las redes sociales como parte de la campaña donde todos son expuestos.

Como era de esperar desde el espacio de JXC no gustó y muchos justificaron que todos los que alguna vez fueron a un recital se tomaron una cerveza, pero ese tipo de defensa es poco efectiva ya que no es la primera vez que Patricia Bullrich queda expuesta por beber de más y el caso más emblemático fue cuando le secuestraron su auto por conducir ebria. Los argentinos ya vivimos la experiencia de un presidente borracho que costó miles de vidas por si no lo recuerdan el General Leopoldo Fortunato Galtieri, promotor de la Guerra de Malvinas, en este caso podemos estar tranquilos que Patricia no irá a la guerra de hecho más de una vez se ha manifestado en estar de acuerdo en regalarlas.

Más allá de quienes la defienden, es evidente que hay un gusto muy habitual por la bebida y que lo peor ella no lo reconoce, cuando fue demorada y su auto secuestrado nunca dijo el porcentaje de alcohol, sino que dijo que se mojó los labios con vino y que no bebió mucho porque era «áspero», imposible no creer que Patricia escucha Divididos, quizás escucho al vaso cantarle,

Acariciando lo áspero

El sábado pide un beso

Besame, besame, besame

Da la vuelta y besame

Besame y da la vuelta

Está difícil para los argentinos votar, de un lado alguien que no tiene control de sus vicios, un alienado con problemas emocionales no resueltos que se rebela y grita todo lo que tiene en su interior desde años donde era golpeado por su padre de quien evita hablar, pero es evidente que no es la mejor opción para dirigir una nación y el otro candidato con chances Sergio Massa, una incógnita de un tipo que habla mucho y hace poco, con varios muertos en el placard, esto recién comienza.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw