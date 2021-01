Píparo, Donda y la política miserable de encubrir

Yo me pregunto, todos esos/as que cuando digo que son mediocres o ignorantes se ofenden, hoy no se sienten un poco molestos?, los leo y los más reaccionarios al gobierno no les molesta que alguien como Píparo se cuelgue de una tragedia para victimizarse y así quedar impune por empatía, ella y su pareja.

Lo que hicieron no tiene justificativo alguno, su tragedia fue hace 10 años, reizo su vida y no cualquiera puede dedicarse a la política, felicitaciones por superarse, pero no por eso considero tenga un cheque en blanco para hacer lo que se le canta, menos cuando ella está envuelta en lo que ella misma critica cuando hace política, si me joden los incoherentes online, mucho más una política que la juega de honesta y distinta. Por el otro lado, los que aprovechan a hacer leña de Píparo pero no dicen ni MU de la grave denuncia contra Victoria Donda, son igual de mediocres e hipócritas, en ambos casos podríamos tener empatía con Victoria por su grave historia de vida, es decir, si somos coherentes o si nos parece mal lo de Píparo, también está mal lo de Donda y en ambos casos ninguna de las dos ha RENUNCIADO, fueron por la excusa que es un comodín de los políticos, HABLAN DE CAMPAÑA SUCIA, sucia es la manera de la que se aferran a los cargos.

Pero no puedo dejar de observar que los líderes de ambos partidos se hagan los distraídos, el presidente Fernández es profesor de derecho, por respeto a sus alumnos le tiene que pedir la renuncia si ella no lo hace y por respeto a los ciudadanos no debería dudarlo.Mauricio Macri como líder de la oposición, debería instruir a sus legisladores para que promuevan la destitución de Píparo si no renuncia y así demostrar que algo en la Argentina puede cambiar.

Pero NO, no hay gestos de ninguno de los dos lados y ambas políticas literalmente les importa un pepino porque el argentino tiene poca memoria y el fanatismo por sobre la coherencia. A Victoria la conozco personalmente y siempre me agradó su forma distinta de hacer política aún cuando hay poco en común desde lo ideológico siempre apuesto a la diversidad, pero en esta no hay contemplación, no se puede negrear a un trabajador y menos querer arreglarlo con recursos del Estado, eso es de «rata», repudio a Píparo y a Donda, pero más repudio a los especios políticos que se hacen los distraídos.Asco me dan los medios que intentan influir en la opinión pública y muestran un caso claro de exceso y mentiras como un accidente de tránsito, existió intención de embestir, de lo contrario el marido no debe manejar de por vida por ser un alienado.

Esta es la Argentina que tenemos, por culpa de los políticos?? NO por culpa de un pueblo ridículo en general que es incapaz de ver aciertos en el opositor y de reconocer errores en los propios.

#Argentina#VictoriaDonda#CarolinaPíparo#renuncia#política#DiarioElSindical