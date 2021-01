Se renueva el cupo mensual para adquirir 200 dólares: quiénes pueden y quiénes no

Con el comienzo de enero, y ante el inicio del período de cobro de sueldos, se renovó el cupo mensual para que los ahorristas puedan comprar 200 dólares.

Para obtener el mejor precio del dólar siempre es conveniente consultar en las distintas entidades bancarias, posibilidad disponible en la página web del Banco Central (BCRA).

En este marco, el tipo de cambio «solidario» -el cual incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, aumentó 54 centavos a 148,83 pesos, ya que el promedio de bancos para la venta minorista avanza 33 centavos a 90,20. Mientras tanto, en el Banco Nación el billete opera en los 89,50 pesos.

Limitaciones

Con las limitaciones a la compra de dólares que comenzaron a aplicarse desde el 15 de septiembre, en noviembre menos de un millón de personas compraron dólar ahorro en noviembre, mientras que en septiembre habían sido cuatro millones.

Estas restricciones le imposibilitaron comprar moneda extranjera a, entre otros, beneficiarios de planes o programas de Anses, cotitulares de cuentas bancarias, monotributistas que habían recibido créditos a tasa cero y a empleados de empresas que recibieron ayuda estatal para pagar salarios.

Los que sí pueden adquirir dólares -siempre y cuando no cumplan con alguna de las condiciones previas de exclusión, son los jubilados, los empleados públicos y funcionarios, los rentistas, los importadores (aunque con algunos requisitos), los empleados y desempleados que no hayan cobrado una parte del salario de parte del Estado, los empleadores que no hayan recibido créditos al 24% y los monotributistas que no hayan recibido un crédito a tasa cero, ni ningún plan o beneficio social por parte de Anses.