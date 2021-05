Pedagogía de la crueldad.

«Qué frío hoy no?.. Frío de empatía.Te invito a realizar una experiencia para probar tu nivel de empatía.

Mañana levantate temprano, vestite como si fueras a trabajar (abrigate porque va a hacer frío).

A las 8 de la mañana en punto abrí todas las ventanas y puertas de tu casa. No vale cerrar nada.

Sentate y ponete a trabajar. Agarrá una hojita en blanco y anotá.

Realizá un registro detallado de tus experiencias:-a qué hora se te enfrían las manos.-a qué hora se te enfrían los pies.-cuánto tarda en caerte agüita de la nariz-a qué hora se te moja el barbijo y te paspa la nariz y los cachetes.

Tenés recreos para pararte.

Hacé juegos de calentamiento en el lugar.

Tené cuidado de no acercarte a nadie.

A media mañana tomá el desayuno: media taza de leche tibia y una tortita. Y seguí anotando.- a qué hora se te enfría el resto del cuerpo-a qué hora querés correr a cerrar las puertas y ventanas y prender la estufita (no está permitido hacerlo)- a qué hora querés correr al placard a ponerte más abrigo (no podés, en la escuela no está tu placard)

Ah… no te dije? tenés que imaginarte que estás en una escuela y que sos un niño. Mientras tanto tenés que aprender y sociabilizarte.

Quedate así hasta las 12,30 hs.

No hablo por mí. Así fue la mañana de los alumnos de mi escuela. Una escuela cualquiera entre muchas escuelas mendocinas.

Señores políticos sigan hablando en nombre de los niños, pero antes hagan el experimento.

Palabras inútiles mientras el gobierno provincial siga sin acatar decisiones sanitarias acertadas en favor de la salud de la población.

Empieza el frío. Frío de empatía.» #CopiaYPegaEnTuMuro

Del muro de Carlos Blanco Estudio