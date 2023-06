Patricia Bullrich y la demagogia boba

Patricia Bullrich dice que se siente ganadora, dice que es una mujer con valor y coraje, dice también que es con ella y no con otros de su espacio que la Argentina va a salir adelante, entonces no se comprende por qué su discurso duro se va volcando a un relato demagógico berreta que solo hace dudar de su discurso porque está mintiendo, sabe que está mintiendo y no le importa.

Se conoció un breve video de su participación en Radio Boing 97.3, donde charló muy cómoda con el periodista Nacho Russo, que por los comentarios parece más un chimentero que un periodista, porque las preguntas eran todas para que Patricia instale su discurso mentiroso con comodidad y sabiendo que no la iban a interpelar, faltaban los aplausos del periodista para que todo quede en lo que era, una invitación para promocionar y no una entrevista periodística.

Habla Patricia Bullrich de que ella quiere estar en su casa si es elegida como presidente de los argentinos, porque rechaza tener todo servido, y va con el discurso más ridículo y mentiroso que pueda decir un político, los argentinos no tenemos todo servido, somos sobrevivientes.

Cantaba Sabina que las mejores promesas son esas que no se van a cumplir, pero es necesario hacer periodismo y mostrar por un lado el nivel berreta de los medios que por la pauta aplauden a todos los políticos disfrazados de que invitan a todos cuando la realidad es que les facturan a todos y eso no es periodismo, eso es promoción.

Por otro lado, Patricia Bullrich que se vende como la única opción cae en lo mismo que hacen muchos políticos, subestimar la inteligencia de los argentinos y esto lo hace por la estupidez de muchos de sus seguidores que no se detienen un segundo a escuchar lo que dice y contrastarlo con lo que hace.

Dijo en la radio que lo que se necesita es austeridad, pero, en las elecciones del domingo 25 de junio en la provincia de Córdoba, Patricia Bullrich, cuando parecía que Luis Juez ganaba la gobernación, viajo en un avión privado, algo que no tiene nada de austero, los vuelos de ese tipo se pagan en dólares y un vuelo así ronda los 100 mil dólares, baratito para Patricia, dudo esté al alcance del pueblo como ella se quiere poner en igualdad, más aún, se peinó y vistió como en realidad es, no como se suele mostrar, casi irreconocible y con un gasto millonario en su estética, ropa, cremas, joyas, coiffeur, entonces no sos austera ni del pueblo, lo cual no está mal, está mal decir algo que no sos y mentir sobre una realidad que no conoces ni de vista.

Vale recordar que Patricia Bullrich fue objeto de denuncias mediáticas por sus vuelos con pasajes del Congreso a las marchas anti pandemia acompañada con gente que no correspondía usen esos pasajes, la candidata no negó los viajes y prometió devolver el dinero, cosa que nunca se mostró a la sociedad si se efectivizó.

Eso es sin dudas un privilegio de los políticos que no todos tienen y del que incluso abusan porque esos pasajes no son para viajar invitando a cualquiera, entonces lo que hace hoy Bullrich es demagogia.

Cuando vaya a votar piense en todo y no olvide que se han burlado de los votantes en la cara.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw