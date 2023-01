Patricia Bullrich dice que pedirá a la DEA la detención de Maduro

Una vez más la presidenta del PRO, necesitada de prensa y de causar impacto con sus declaraciones a la medida de lo que quieren escuchar sus seguidores se inmola y sin miedo al ridículo se arroga potestades que no posee y se vende como una colaboradora de la justicia.

Los dichos de Bullrich analizados para demostrar que toma a los argentinos por idiotas, será cuestión de cada uno elegir dónde quiere estar representado.

«Cualquier venezolano te dice que el régimen se sostuvo por el narcotráfico después de la caída del precio del petróleo», sostiene la presidenta del PRO.

Hay que ser muy temerario para hacer una afirmación tan ridícula y generalizada sin sustento alguno real, afirmar que cualquier venezolano diga algo bueno o malo del régimen de Maduro es como un chisme de barrio donde antes había gente que hablaba sin saber solo por lo que habían escuchado de alguien que no recordaban quien fue. Debería preocupar a los representantes del PRO estos dichos porque solo tienen dos posibilidades o está dispersa o es una torpe oportunista.

«Voy a presentar un alerta a la DEA, ya que hay un pedido de captura por la participación en el Cartel de los Soles. Si alguien buscado en EE.UU. viene al país, las oficinas pueden actuar en la región para que sean extraditados», contó Bullrich.

Si la DEA necesita que Patricia Bullrich les de un alerta, para saber que Maduro llegará al país, hecho recontra publicado en los medios internacionales, es subestimar y mentirles descaradamente a los argentinos, la DEA opera en la Argentina desde 1980 activamente y fue durante el primer gobierno de Carlos Menem donde llevaron a cabo operaciones con total impunidad incluso violando la legislación vigente en la Argentina sobre el Estado de Derecho, repito 1980, ¿algo cambio?, NO el narcotráfico no solo creció como en México, sino que varias provincias argentinas tienen a líderes narcos viviendo en completo anonimato, Patricia Bulrrich no se entero?.

«Es un acuerdo bilateral que tiene Argentina con Estados Unidos firmado en 1998. Si alguien en Argentina denuncia que una persona buscada en EEUU esta aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en contra de la persona con pedido de captura para extraditarla a Estados Unidos», detalló.

Otra vez miente descaradamente Patricia Bullrich ya que la DEA actúa según sus propios intereses y los acuerdos son solo una cobertura «legal» que poco les importa, en nuestra historia ya hemos tenido célebres buchones de la DEA en causas donde se investigaba el narcotráfico en los 90, pero luego de eso nunca más se hablo del narcotráfico y el lavado de dinero vinculado a la política, como financiamiento de distintos partidos, en la teoría de «un huevo en cada canasta». El último escándalo resonante de narcotráfico, DEA y políticos locales fue por septiembre del 2017 con el anuncio de Patricia Bullrich sobre la detención de una banda narco liderada por un narcotraficante que pretendía retirarse y había elegido la Argentina para invertir su dinero José Bayron Piedrahita Ceballos en una operación conjunta que se conoció como «los angelitos» donde se detuvieron a unos hombres en el conocido bar y curiosamente a las 24hs la euforia de Bullrich desaparecía y el escándalo comenzaba cuando la investigación se dirigía a contactos entre los detenidos y los investigados con empresarios aportantes a la campaña de Mauricio Macri que lo llevó a la presidencia.

El operativo fue llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y Gendarmería Nacional en conjunto con la DEA y la OFAC de Estados Unidos y la fiscalía de Colombia.

¿Qué pasó entonces Patricia?, no renunciaste al cargo, no denunciaste lo que pasó, no seguiste impulsando la investigación ni en la justicia ni en los medios.

A 6 años de la operación «Café de los Angelitos», ya casi nadie se acuerda de que la familia de Pablo Escobar quedó por segunda vez en la mira de la Justicia por presunto lavado en la Argentina del dinero originado en el narcotráfico en Colombia. El caso que involucra a los Escobar, el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, el empresario Mateo Corvo Dolcet, su esposa, su contadora, dos exfutbolistas y, obviamente, el dueño de ese bar notable porteño.

La causa que tramitaba por ante el Juez Federal de Morón Néstor Barral, terminó recayendo el en TOF 2 de Comodoro Py, el mismo que condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión y adivinen qué.

En diciembre del 2022, el juicio oral a parte de esa banda que lleva adelante el Tribunal Federal 2, sospechado de afinidad política con el macrismo, en lugar de seguir el debate y que se conozcan todos los vínculos de los involucrados con la política local, el fútbol más precisamente ex jugadores y dirigentes de Boca, terminó suspendido.

La noticia no cayó para nada bien del lado de los fiscales. La misma fuente asegura que el Tribunal «reabrió temas oportunamente debatidos y resueltos, en clara violación al principio de preclusión de instancia, puesto que analizó cuestiones ya tratadas por el Juzgado de primera instancia, la Cámara Federal de San Martin y Cámara Federal Casación Penal».

Entre las quejas, pidieron por «la nulidad de todo lo actuado a partir de la constancia obrante a fojas 2 (nota de la Drug Enforcement Administration -DEA- de los Estados Unidos de Norteamérica) por entender que se trató de una «ficción jurídica» mediante la cual se realizaron tareas de inteligencia ilegales y que, a través de éstas, se pretendió brindar un sustrato de legalidad. Indicó que habrían intervenido agentes que no pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia en las investigaciones previas supuestamente realizadas, que las conclusiones a las que se arribaron en los informes preliminares carecían de respaldo probatorio y que, en definitiva, ese documento sirvió para escoger arbitrariamente la jurisdicción de la Justicia federal de San Martín», una queja histórica en el expediente.

También, fueron en contra del acuerdo de juicio abreviado entre Piedrahita y los fiscales, por supuestas falsedades ideológicas e incluso pidieron por la prescripción del caso.

L estrategia es bien clara, se apunta a que la causa termine estando en condiciones de prescribir y acá NO PASÓ NADA.

Esta forma oportunista y mentirosa de hacer política es repudiable. Personalmente considero que Nicolás Maduro es de las peores cosas que le ha pasado a Venezuela, no por lo que digan, por lo que ha mostrado al mundo, pero Bullrich sabe mejor que nadie que los propios EEUU nunca han querido avanzar en su contra, incluso siempre está latente el reconocer que existen negocios con su régimen como ella lo llama.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw