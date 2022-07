Ofrecen recompensa de 4 millones de pesos por información para encontrar a María Luján Barrios

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lanzó una recompensa de 4 millones de pesos para quienes colaboren con la búsqueda de María Luján Barrios, una joven que desapareció en diciembre en El Jagüel, Esteban Echeverría. Por el caso hay un detenido sospechado de homicidio, aunque la chica no apareció.

María, madre de la joven, aseguró: “Ojalá haya alguna novedad, alguien hable sobre lo que pasó o saben. Quiero saber donde está y quienes más participaron porque él solo no lo hizo”.

Luego de meses sin indicios sobre el paradero de María Luján, la fiscalía que interviene en el caso solicitó el pedido de recompensa para recolectar más pruebas sobre quienes participaron y esperan tener más información sobre dónde puede estar la joven.

La madre de María Luján advirtió que por ahora no hay “novedades” y que espera que la recompensa sirva para ampliar la investigación. “Hasta ahora no tenemos nada pero cualquier persona que de una información correcta se le va a pagar”, aseveró.

Según lo relatado, se encuentran a la espera del resultado del último rastrillaje que se realizó en la zona y por el momento continúa detenido Óscar Becerra, quien conocía a la víctima.

“Hay muchas pruebas en contra de él, hay testigos que escucharon gritos de mi hija. Becerra va a seguir ahí porque ya se le dio la preventiva y sus declaraciones fueron mentiras, hubo muchas contrariedades. Espero que este tipo pueda decir que hizo con ella, donde se la llevaron si se la entregó a alguien”, opinó.

Además, la madre de María Lujan destacó que “hay más de un involucrado” en su desaparición y que espera conocer la verdad.

“Detrás de esto debe haber alguien muy groso porque no se puede aclarar todo esto fácilmente, el tipo solo no lo va a hacer, alguien está con él y no quiere hablar”, argumentó.

Dónde informar

Las personas que quieran aportar información sobre la desaparición de María Luján Barrios pueden comunicarse al 011 4367-3009/10, 011 4406-1284, 011 3631-1549, 011 4173-5390.