Lucas Yacob respaldó a Vidal como candidata a la presidencia, pero no entiende nada

Y una vez más, el concejal Lucas Yacob, uno de los referentes locales de Cambiemos, vuelve a hablar para confirmar que no sabe estructurar un discurso coherente, así, más que ser un respaldo, es de los denominados pianta votos.

Yacob ha recibido el apoyo económico y político de Cristian Ritondo, vaya uno a saber en qué condiciones estaba el diputado para pegarse a un personaje como Lucas, pero la cosa es que no consigue generar un poco de empatía en los vecinos sumado a que cuando habla mezcla todo, la conclusión de alguien así es sencilla, o es un gran ignorante o subestima la inteligencia de los vecinos.

Dijo Yacob:

–“A nivel nacional creemos que María Eugenia Vidal es la candidata a presidenta, con Cristian (Ritondo) la apoyamos», afirmó el edil en Política del Sur.

Y añadió: “Lo vemos positivo. En la provincia de Buenos Aires la gente reconoce que María Eugenia hizo mucho en cuestiones estructurales”.–

Como les gusta decir a los macristas, Yacob hace uso de la sarasa para no decir nada, por ejemplo a qué llama cuestiones estructurales, porque tirado así es la nada misma y dudo que la gente reconozca lo que no existe.

–“El martes fue la presentación del equipo técnico que trabaja en las propuestas y presentación del 2023. Creo que Cristian es el que mejor representa el cambio que necesita la provincia”–

Lo que el crea es poco relevante de alguien que se supone tiene una función legislativa en representación de los vecinos, y digo esto porque es evidente que su capacidad y juicio es muy limitada para arrogarse el yo creo.

Por otro lado es una incoherencia decir que Cristian representa el cambio, cuando ya estuvo integrando el gobierno provincial, entonces de qué cambio habla?, insisto, este muchacho debería urgente leerse y tratar de comprender lo que dice.

–“es bueno que haya varias alternativas y que después la gente elija a quien quiere que los represente”.

“Tener muchas opciones es valioso para la sociedad. Me parece que es una forma de que la política esté cerca de la gente, planteando qué vamos a hacer si llegamos a gobernar»–

Y cuando no tenés ideas, cualquier abracadabra viene bien, ¿alternativas?, los mismos impresentables que ya estuvieron gobernando son una ¿alternativa?, es evidente que no sabe que decir y entonces da vueltas en lo mismo, tira palabras inconsistentes con un mensaje claro y así queda satisfecho con sus jefes políticos, pero de verdad que esto es más un lastre que un apoyo.

–«Avellaneda es una zona liberada»

Yacob, por último, alertó que “hoy Avellaneda es una zona liberada en tema de inseguridad, desde el Ejecutivo no hacen nada”.

“Hoy somos noticia en los medios nacionales por la inseguridad. Creo que estos problemas generan actitud de cambio en la gente”–

Y por bocón e ignorante la sigue pifiando, Avellaneda no es muy distinto del resto de los partidos del Conurbano en lo general y en lo particular, está mucho mejor en muchos aspectos. Los problemas de inseguridad existen como existen en todos lados y si este joven se dedicara a informarse en lugar de solo hablar, las estadísticas de resolución de delitos cometidos supera a la de CABA.

Sí es necesario mejorar algunos aspectos para mejorar la seguridad y el principal es que los fiscales dejen de jugar a la puerta giratoria, porque hay un exceso de libertades a aprehendidos por la policía y hay un sospechoso no hacer en las causas de drogas, curiosamente, el Fiscal General de Avellaneda-Lanús llegó al cargo por un acuerdo de Juntos por el Cambio, tal vez le pueda preguntar como concejal a Guillermo Castro ¿qué pasa que no se investiga el narcomenudeo? para empezar por algo concreto y chico, ni hablemos de narcotráfico que también lo tenemos, pero parece que Yacob no se enteró o no quiere enterarse, por algo será.

–“Hoy la inseguridad es algo estructural. Tenemos un ministro de seguridad que sale por la televisión a hacer un show y no hace nada. Avellaneda está abandonada y necesita un cambio”.–

De verdad que lo tuyo es patético, nuevamente usas el término estructural para disimular que del tema no sabés nada. Berni está en una línea muy parecida a la de Ritondo que salía por la televisión a veces sin poder articular una palabra, ponele que duro por el frío, para la farsa de los «búnker», hace tiempo que la provincia no tiene un ministro serio, pero ustedes pusieron a Julio Conte Grand, Procurador Bonaerense, jefe de los fiscales y el principal responsable de que las estadísticas de drogas estén en negativo, ¿raro no?

Leyendo y escuchando tus opiniones no tengo dudas de que Avellaneda necesita un cambio, empezando por vos, espero que le gente empiece a leer y a comparar, así los únicos que la pasan bien son los políticos mediocres, que al ser incapaces se cuelgan del Estado y están un ratito cada uno.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw