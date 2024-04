Premios Platino 2024: ganadores, homenaje a Cecilia Roth y críticas al gobierno

Se entregaron en México los galardones que distinguen lo más destacado de la producción audiovisual de América Latina y España.

Los Premios Platino, que reconocen lo mejor del cine y la televisión de América Latina y España, se entregaron este sábado en la Riviera Maya, en México. “La sociedad de la nieve”, la película sobre la tragedia de los Andes, fue la gran ganadora de la noche, pero también hubo distinciones para los argentinos Andy Chango, Cecilia Roth y Daniel Burman.

La undécima edición de los premios tenía varias obras nacionales entre las candidatas a llevarse estatuillas: las series “Iosi, el espía arrepentido” (original de Prime Video) y “División Palermo” (Netflix), llegaron con cuatro nominaciones, mientras que “El armo después del amor”, la biopic sobre Fito Páez, hizo lo propio con tres. Las películas “Puán”, “Blondie”, “Cerrar los ojos” y “Los delincuentes” también estaban ternada (estas dos últimas en la categoría principal: Mejor Película de Ficción).

Entre algunos de los momentos destacados de la noche, estuvo la distinción a Cecilia Roth por su trayectoria. La actriz argentina, de extensa carrera también en España, fue ovacionada de pie por todo el teatro y ella se mostró visibilemente emocionada por el reconocimiento de sus pares.

“Muchísimas gracias. Creí que no iba a estar nerviosa pero cuando me levanté y caminé por las escaleras, me empezaron a temblar las piernas. Estoy abrumada con todo esto”, aseguró al comienzo de su discurso de agradecimiento.

“Cuando yo era pequeña, tendría entre 6 y 10 años, yo jugaba con mi hermano, Ariel, que es menor que yo. Me inventaba historias que no tenían nada que ver con jugar a las muñecas, ni a la mamá, ni al papá, ni a los camiones. Me inventaba historias como que éramos astronautas y nos metíamos en una nave espacial y nos íbamos a Saturno. Para mí ese juego convertido en verdad es el cine”, dijo Roth.

Las críticas al gobierno durante los Premios Platino

Además, formuló una crítica a las políticas de ajuste del gobierno nacional al cine argentino, que desde este lunes se traducen en el cese de actividades del INCAA. “En nuestro país el problema es grave porque no solamente no se escucha, sino que puede dejar de existir. Estemos atentos, resistamos y, como cuando era chica, convirtamos en verdad esa lucha, esa resistencia y esos sueños que tenemos por ese cine que hacemos”, concluyó la actriz.

El músico Andy Chango, por su parte, ganó el premio Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie por su actuación como Charly García en “El amor después del amor”. Durante su discurso, también aprovechó para expresar sus cuestionamientos a las medidas de Javier Milei en detrimento de la cultura nacional. Andy agradeció primero “a Fito, a Charly y por dar vida a este país que se está extinguiendo”, y siguió: “Esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta. Están asesinando a la cultura que tanto amamos, ya no va a existir más”.

Finalmente, Daniel Burman se llevó el premio a Mejor creador de serie por la segunda temporada de “Iosi, el espía arrepentido”.

Por otra parte, varios representantes destacados de distintos países mostraron su apoyo a la industria audiovisual argentina, posando con la bandera del colectivo «Cine Argentino Unido».