No digan que a este gobierno lo volteo el peronismo, se están volteando entre ellos

Villarruel traza alianzas y pide a los gobernadores que hablen con Macri para frenar al presidente. Hay una delgada línea entre circo y estrategia, pero incluso los propios advierten que este modelo es insostenible. Milei tuitea, pero la piedra de Tandil quiere quedarse con todo.



Pettovello les dijo a los piqueteros que vayan a Plaza de Mayo a reclamarle a Caputo.

Las organizaciones preparan una marcha nacional para el viernes y tienen previsto ir a las oficinas de la ministra, que les dijo que quien bloquea los fondos es «Toto».



Entra en crisis el acuerdo de Macri con Milei: «No voy a dejar que Karina me imponga condiciones»

El ex presidente está furioso con Karina Milei porque puso en stand by su desembarco en el gobierno.



También «La Jefa” como le dicen los libertarios le clava el visto a Zago y los libertarios están sin conducción.

El jefe del bloque de diputados libertarios le pidió una reunión al Presidente, quien lo derivó con su hermana. El «Hurón» recibió la doble tilde azul.



Estos ya son un cabaret con fecha de clausura…

Por Marcelo Puella