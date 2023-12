Hoy se los advierto para que después no culpen a los libertontos, desde el gobierno varios referentes se están organizando para agredir en redes sociales donde tienen un amplio predominio, mientras los que no lo votaron se conforman con memes, ellos avanzan y se preparan para salir a ganar las calles y así desalentar las protestas, muchos de estos son violentos rentados, así como los CAPUTO financiaron a los «copitos» y no pasó NADA, con una jueza corrupta de familia, ya su padre era un jefe de la federal con un patrimonio millonario injustificado, están juntando recursos para financiar mercenarios.

La lucha es lucha, no alcanza con memes o salir a golpear una cacerola, hay que repudiar a los que actúan con violencia, denunciarlos, exponerlos que se sepa quienes son, a la violencia de ellos hay que ser más inteligentes, no se puede ser tibios, si un amigo/a es libertario, no puede ser tu amigo, porque ya no se trata de pensar distinto, se trata de que por la poca inteligencia de estos ridículos que no pueden dar un argumento distinto a lo que se publica terminan jodiéndonos a todos, porque la idea de ellos era que se terminen los planes y los ñoquis, NADA de eso pasó, como no pasó lo de que la CASTA pagaba el ajuste, los pocos medios que entrevistan a Sturzenegger son afines a ellos y le dejan mentir con impunidad, infórmense quién es Adolfo, hasta el nombre los debería orientar.

Sean solidarios con los que están en esta lucha desigual, ignoren y repudien a los que apoyan este saqueo, NO SON 4 AÑOS y se VA, el daño que ya causaron no se revierte, se la están llevando ellos y sus jefes empresarios a un ritmo que cuando pasen los 2 años que dice Milei vamos a estar mejor, no va a quedar nada para comenzar a crecer y menos quedarán opositores, miren la India, la gente trabajadora, no se queja, trabajan por 2 comidas diarias para que las multinacionales ganen millones pagando sueldos de miseria.

O somos valientes, constantes e inteligentes o nos llevan puestos, después seguirán con los obsecuentes y libertontos, que no lo saben pero son descartables en estos modelos económicos.

#valor#inteligencia#lucha#diarioelsindical#libertontos#JavierMilei#Casta#inflación#economía