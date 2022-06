Natalia Gradaschi y la campaña de denunciar sin profundizar en nada

La presidenta del bloque de Frente de Todos en Lanús, Natalia Gradaschi, cargó contra el intendente local, Néstor Grindetti, y lo acusó de “usar los recursos públicos para su candidatura a gobernador y para instalar a su jefe de Gabinete como su sucesor”. Además, adelantó que analizan presentar un pedido de informe para que el Ejecutivo explique el uso de los recursos municipales.

Así como la oposición de Juntos por el Cambio en Avellaneda en cabeza de su presidente Maximiliano Gallucci denuncia en Avellaneda generalidades sin decir nada, por el lado del FdT en Lanús, la presidenta del bloque Natalia Gradaschi hace lo mismo, al denunciar que Néstor Grindetti usa recursos del municipio para financiar su campaña.

Habla la concejal de una supuesta unión en el Frente de Todos que no es real y dice tener proyectos sobre el tema ambiental que es una cuestión pendiente, lo define como una «deuda» aunque evita dar ejemplos puntuales de los problemas ambientales que los tiene Lanús y muchos, entre ellos el de ser un basurero internacional al recibir residuos patológicos que llegan de Europa y otros países que al no encontrar donde enviar sus desechos contaminantes por las legislaciones de países responsables llegan a la Argentina por una decisión de Mauricio Macri que nunca fue revisada, claro es un negocio de millones de dólares. Parece que la concejal de esto no quiere hablar porque si le interesa lo ambiental esto debería estar en primer lugar de las discusiones y proyectos políticos.

Pero la mayor hipocresía de esta señora que se define como preocupada por el feminismo es que cuando tuvo que denunciar violencia de género y acoso de funcionarios municipales, ligados a Néstor Grindetti y Diego Kravetz se hizo la distraída, ¿raro no?, bueno es así y se lo voy a recordar cada vez que lea referencias a declaraciones suyas al respecto, porque hay que empezar a pensar al momento de votar si ese político es creíble, si es comprometido o simplemente es un acting para justificar la atención a un sector en detrimento de otro, estimo no es necesario recordarle a la concejal que debe representar a todos y no solo a sus militantes.

Más aún cuando habla de la administración de los recursos no pareció estar preocupada por los gastos de municipio en algunas clubes donde se impusieron dirigentes para que funcionen como centros políticos.

Si la opción alternativa al macrismo es Gradaschi, sepan los vecinos de Lanús que van a ser defraudados, ya es mucho que una impresentable de la política sea presidenta de un bloque, los medios locales suelen esquivar hacer editoriales sobre los políticos porque la realidad es que esperan la pauta y no les interesa informar, el periodismo debe ser independiente, pero además inteligente, debe exponer las mentiras y las incongruencias para que los vecinos sepan y luego voten sabiendo que y a quien están depositando la confianza.

Lanús tiene problemas históricos sin resolver, ejemplos la cuestión ambiental que pasa por empresas que contaminan, por un Polo Industrial sin controles, la cuestión de la basura contaminante, los suelos sin estudios para determinar en qué condiciones se encuentran, la inseguridad, la existencia de Trata de Personas para explotación sexual, la gran cantidad de allanamientos por producción y distribución de pornografía infantil, la droga que hoy afecta a escolares, digo, está bien la rosca política, pero parece una incoherencia que alguien que se embandera en los derechos humanos no diga nada de delitos aberrantes que tienen como víctimas a menores vulnerables o la salud de los vecinos.

No se es militante por ponerse una remera con la cara de Cristina o ensayar compromiso feminista si no te moviliza el dolor de padecer aberraciones de menores o te haces la distraída o no sabes nada y entonces deberías vos también bajarte un poco de la campaña política y ponerte a trabajar de verdad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw