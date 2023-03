Natacha Jaitt tenía razón otra vez banda pedófila con clientes famosos

La ex vedette usó su cuenta de Twitter y varias participaciones en la tele para hacer denuncias importantes. Nadie le creyó, la justicia no investigó, algunos reincidieron y en la actualidad, muchas de esas denuncias fueron ciertas. Lo que ha ocurrido a la fecha es que la justicia no suele avanzar y las causas quedan en el olvido.

Una de las denuncias principales que realizó fue contra Fabián Gianola, el actor está acusado de siete presuntos abusos sexuales. Mientras que el artista era citado a declarar, Ulises Jaitt reflotó unos tuits que había publicado su hermana en 2018 en los cuales contaba una presunta situación de abuso con el actor.

“Natacha avisó quién era Fabián Gianola”, dijo el periodista en Twitter y adjuntó una fotografía con el texto que había escrito la morocha. “Fabián Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre”, escribió ella.

Sentada en la mesa de “La noche de Mirtha Legrand”, en marzo del 2018, la ex vedette nombró a varias figuras en medio de la investigación por abusos a menores en el Club Independiente de Avellaneda.

Jaitt acusó de pedofilia, trata, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento a periodistas, políticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisión, en el vivo del programa dijo algunos nombres y otros no se animó a revelarlos por lo que lanzó siglas y seudónimos.

Según ella, quienes estarían relacionados a la red de trata de menores que existía en la pensión de Independiente, son Leo Cohen Arazi, “La Oro” (por Oscar González Oro), “Enrique, el monologuista” (Enrique Pinti), “CP” (periodista Carlos Pagni), “Conductor de Animales” (por Alejandro Fantino), “Brian” (Brian Lanzelotta), Francisco Delgado, Gustavo Vera y Juan Cruz Sanz.

Fabián Doman dijo en la tele que Natacha no mentía con cuatro de los nombres lanzados y Fantino quedó en la mira. La mediática tuvo un escandaloso paso por Tribunales y al día siguiente aseguró que su vida peligra: “Quiero aclarar que tengo todo para aportar a lo que la fiscal necesite para colaborar con la causa de #Pedofilia , pero que me citen como corresponde y con protección del sistema judicial por los chicos!, HOY LES SALIÓ MAL Y CASI FUI NISMAN”.

En las redes, indicó: “Esto es muy grave y no voy a parar hasta que caigan uno a uno. Cuando sienta que el sistema judicial me protege, voy a aportar todas las pruebas que tengo y mis testimonios. Porque si no fuera por una policía mujer que me ayudó, hoy no estaría viva”.

Así fue cómo de la denuncia de pedofilia derivó a suponer cómo sería su muerte, de la que también hizo referencia con un extraño tuit en el que sugirió que podría ser asesinada. Ella fue hallada sin vida en una habitación del primer piso del salón de fiestas Xanadú en Villa La Ñata, Benavídez (partido de Tigre), la madrugada del sábado 23 de febrero de 2019.