Mile y su hermana gastaron millones en la escapada a Mar del Plata para ir al teatro

Otra nueva mentira que desde el gobierno quisieron instalar como «un cambio de época» al hacer circular la versión de que Javier Milei se pagó el viaje en avión de línea con su tarjeta y el circo alrededor de esto sostenido con unos videos mostrando al presidente solo y sonriendo con el resto de los pasajeros, todo fue una puesta en escena, más ridícula de las que montaba Macri cuando simulaba viajar en colectivo.

Así de ridículos y más ridículos aún los votantes que aún defienden a un personaje peligroso por los graves desequilibrios que ha demostrado a la fecha, pretendiendo sumar todo el poder público, mintiendo sobre cifras económicas y destruyendo todas las alianzas económicas que tenía la Argentina, con el único fin de tener la excusa perfecta para vender todo para salvarnos de la catástrofe que el mismo está generando.

NO HAY PLATA, pero aún no han informado al Pueblo quien paga la cifra millonaria de la permanencia de Milei en el Hotel Panamericano, llevan gastados millones remodelando la Quinta de Olivos, gastan millones en cada operativo policial inédito por la cantidad de efectivos y móviles, gastan millones en fiestas exclusivas como las del Teatro Colón y ahora en una «escapada» para que Javier Milei viaje a Mar del Plata, acompañado de su hermana, ministros y las correspondientes comitivas y nuevamente montar operativos policiales millonarios, sumando la custodia especial para Fátima Florez que bien podría adecuar su vida a la nueva realidad y ahorrarnos a los argentinos unos millones, pero no.

Desde hace una semana, vienen mostrando a distintos funcionarios viajando en transporte público, posando y con fotógrafo para retratar el momento que luego suben a las redes sociales, más trucho no se consigue, pero faltaba la «estrella» del Circo de Milei, entonces apareció Javier viajando en un avión de línea para crear el relato de un presidente austero.

Nada más alejado de la realidad, el viaje le costó al Estado millones por las pasajes de los ministros y sus comitivas, los viáticos y gastos de los efectivos policiales de custodia de la PFA, Prefectura, Gendarmería, PSA, agentes de la AFI, Casa Militar y policía de la Provincia de Buenos Aires, la compra de la totalidad de las entradas a la función del teatro aduciendo que se necesitaba de unas 200 personas afectadas a la seguridad del presidente y los ministros, más otros funcionarios, pero del resto de las entradas no se dijo nada ya que fueron compradas para que la función se desarrolle en un ambiente amigable y nadie insulte al presidente.

Desde el día 1 Milei ha incumplido todas sus promesas de campaña, ha emitido la deuda más grande de la historia de la Argentina al ordenar la emisión, de 2 billones de pesos, él que decía que imprimir genera inflación, estatizó deuda pública perjudicando al Estado con una medida que terminó costando 50 mil millones de dólares, es decir, en una semana Milei ya ha gastado más que Alberto Fernández en sus 4 años de gobierno, ¿cómo se explica esto?.

Muchos insisten en que quien maneja los hilos de Javier Milei es Mauricio Macri y sus socios, versión que desde el entorno de Milei intentan debilitar con noticias inventadas de un supuesto alejamiento de Macri por estar enojado, nada más alejado de la realidad, a la fecha, tanto el DNU de Milei como su Ley Ómnibus benefician de manera directa a los empresarios más poderosos del país, a funcionarios como Luis Caputo y por ende a Macri que los tiene a algunos como socios y a otros como testaferros, entonces ¿de qué se enojaría? si ni él en la presidencia consiguió tanto.

La mentira del pasaje aéreo

Ya mencioné la mentira respecto a que Javier Milei pagó con su tarjeta el pasaje a Mar del Plata, mentira que circuló y se hizo viral gracias a su equipo de trabajo en redes sociales y a unos periodistas mercenarios pagados desde el Estado, algunos extranjeros que llegaron al Gobierno de la Ciudad como empleados de la mano de Mauricio Macri y mantuvieron sus contratos con sueldos que hoy superan los 500 mil pesos oficialmente y reciben otros ingresos de las fundaciones truchas del macrismo.

Pero ya conocida la factura del vuelo por dos tickets aéreos, la mentira se terminó, ya que la factura se cargó a la Cuenta Corriente de la Casa Rosada y a nombre de Karina Elizabeth Milei, la empresa que emitió la factura es OPTAR (Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A.U) Cuit: 33-66210960-0.

Hasta acá es lo que algunos medios han informado, pero curiosamente ninguno menciona quien es el dueño de OPTAR, Luis Antonio Malvido, un ingeniero con una basta experiencia como CEO de Telefónica de Argentina, que conoció a Mauricio Macri gestionando negocios para la empresa y que terminó despedido cuando se impuso en esos negocios el Grupo Clarín, en compensación, Mauricio Macri lo designó como presidente de Aerolíneas Argentinas y se introdujo en el mundo de los negocios aéreos.

El otro socio de la empresa OPTAR, es José María Zuliani,un abogado que fue designado por Mauricio Macri en Enarsa (Energía Argentina S.A), antes se desempeñó socio consultor del estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, está a cargo del departamento de Legales, un área estratégica teniendo en cuenta que la empresa estatal canaliza subsidios millonarios que se destinan a la importación de gas. También designado durante el macrismo en Aerolíneas Argentinas para gestionar los despidos en la empresa.

Uno de los directores de OPTAR, es Eduardo Esteban Franck, este también es un ex Grupo Techint, designado en noviembre del 2019 en Aerolíneas Argentinas, junto a sus socios de OPTAR, como se puede apreciar «la mano de Macri» y sus huellas están por todos lados.

El twittero devenido en vocero presidencial Manuel Adorni, sigue quedando en ridículo cada vez que intenta justificar algo del gobierno termina generando más dudas que certezas y esta no iba a ser la excepción, hasta el propio diario La Nación, encontró inconsistencias y dudas en la aclaración, por un lado por qué se contrato por la empresa OPTAR, por el otro, que se presentó una factura sobre la estadía en el Gran Hotel Provincial por una sola habitación cuando se sabe que Karina y Milei comparten viajes y lugares, preguntándose si olvidaron mostrar una factura o si ambos hermanos compartieron la misma habitación.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw