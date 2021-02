Maximiliano Galucci y Daniel Durán, el duo «par de pe» de la política

Que un político de la oposición que suelen reclamar un achique del Estado en los gastos, despilfarre los recursos de su espacio político en hacer política ridícula junto a un ignoto personaje que opina de lo que no sabe nada como Maximiliano Galucci y su publicación de trabajo político junto a Daniel «el chino» Durán, debería ser un llamado de atención para las autoridades de Juntos por el Cambio.

Voy a desarrollar párrafo por párrafo para que se entienda que son los mismos protagonistas los que mienten sin tener un poco de dignidad por ellos mismos y sin el menor respeto por el ciudadano al que subestiman.

En vistas de las nuevas alianzas de cara a las elecciones del 2021 Daniel “El Chino” Duran y el concejal de Juntos por el Cambio Maximiliano Gallucci se reunieron para discutir las problemáticas más urgentes de Avellaneda. Durán está militando en toda la zona sur del conurbano dentro del espacio político “Hacemos” que dirige Diego Kravetz, y Galluci es el fundador del programa de gobierno “Construyamos” de Juntos por el Cambio. El objetivo de estos primeros encuentros de Durán y Gallucci es sumar ideas y estructura política y técnica para unificar actividades territoriales. Hay militantes de “Hacemos” que ya forman parte de “Construyendo” y están generando una sinergia que no solo prepara un plan de gobierno, sino que también quiere darle soluciones a mediano y corto plazo a los vecinos.

Bueno, no hace falta caminar mucho para saber que los vecinos se encuentran preocupados por la inseguridad incluso por sobre la pandemia, de poco sirve preocuparse por la vacuna, la economía si al salir te matan por el celular, las zapatillas o la bicicleta. Como tampoco hay que militar y entrevistar a los vecinos para saber que el delito creció en parte por la economía, pero más por el consumo de drogas, las adicciones generan delincuentes más desesperados, irracionales y violentos. A la fecha, los políticos entre los que se encuentran Galucci y la gestión anterior de Ritondo y Vidal poco y nada han hecho por combatir realmente la inseguridad y solo se dedicaron a una berreta puesta en escena de derrumbar rancheríos de chapa a los que se les ocurrió llamar búnker.

Para generar cambios en los próximos meses “El Chino” Durán asegura que a los vecinos “hay que empezar por demostrarles que se pueden tomar medidas desde el municipio de Avellaneda para darles más seguridad, como ocurre en Lanús que no dependen exclusivamente del accionar de la policía bonaerense y del ministerio de Seguridad que dirige Sergio Berni”. Todo esto mientras se aplican medidas de fondo “trabajo, educación y alimentación hace falta ahora”, dice Durán.

El Chino, es evidente que es un ignorante de la realidad en cuanto a inseguridad se refiere y que no sirve ni para espiar, cuando afirma que a los vecinos hay que demostrarles que se pueden tomar medidas para darles más seguridad como en Lanús, se va solo al barranco, su propia lengua suelta y sin pensar lo que dice lo hace un tipo peligroso para ser candidato a algo, que los políticos mienten no es una novedad, pero decir semejante pavada demuestra que este personaje no tiene problemas de quedar en ridículo. Las cosas en Avellaneda en materia de seguridad venían mal y se incrementaron los delitos, como se incremento el consumo y venta de drogas, hay zonas y lugares que ya son dominados por los delincuentes como lo es Villa Tranquila, Villa Luján, Villa Corina, Villa Argentina, Castellino, Villa Azul, pero decir que Lanús tiene más seguridad que Avellaneda es una mentira estúpida. Solo ir 3 días hacia atrás muestran que Lanús es un partido peligroso, el robo al Fiscal General del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, muestra que cualquiera es víctima y el violento robo de motochorros a una mujer en pleno centro comercial de Valentín Alsina lo dejan muy mal parado al militante Durán.

En conclusión uno y otro son dos exponentes de lo poco serio y capacitados que están los militantes de Juntos por el Cambio, que podrían ser una oposición interesante, pero prefieren la pavada, el figurar haciendo afirmaciones que poco tienen de verdad pero que sirven para como se dice en política «parecer que dicen mucho sin decir nada».

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw