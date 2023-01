Maximiliano Gallucci un «chirolita» sin vergüenza

Y Gallucci sigue con la campaña de hablar porque tiene boca y sin miedo al ridículo, sigue con sus declaraciones ridículas y mentirosas. Ahora repitiendo los disparates de Patricia Bullrich que habla de ser buchona de la DEA, pero se olvida de los vínculos de marcos con macristas y aportes e inversiones que recibieron.

El referente del PRO, se mostró en contra de que estén en el país los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, “porque hay condenar siempre los hechos en contra de las democracias en el mundo”.

El presidente del bloque de concejales de Juntos en Avellaneda, Maximiliano Gallucci, habló sobre el comunicado que sacaron en el PRO local repudiando la llegada en el marco de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Hay Maximiliano, lo tuyo es patético, decir ahora que siempre hay que condenar los hechos contra las democracias te deja como un completo imbécil, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, vos, eras triple funcionario del gobierno que mandó insumos y armas a Bolivia apoyando la represión al pueblo, ¿te falla la memoria? además de carecer de vergüenza.

“Estamos en desacuerdo que estén en el país el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el de Nicaragua, Daniel Ortega. En ninguno de los tres existe la democracia y está comprobado por las Naciones Unidas que son los que lo plantean, más allá de las posturas que haga el Gobierno nacional en base a cada una de las cuestiones”.

Y agregó: “Los organismos internacionales son los que establecen que en ninguno de esos tres países tenes una democracia real, nosotros siempre planteamos esa postura y entendemos que el Gobierno tendría que haber actuado de otra manera distinta, con los que siempre están a favor de las democracias, más allá de que color político o sector ideológico sea, una democracia siempre es lo más positiva”.

“La democracia es donde elige el pueblo, en estos lugares vemos que no la tenes, que tenes una oposición que esta proscripta de verdad, donde tenes amenazas, arrestos y en muchos casos hasta asesinatos de opositores, claramente no funciona el sistema democrático”.

Le guste o no, como abogado sus argumentos además de falaces, están flojitos de contenido, Venezuela tiene un gobierno votado y sí a él le consta que no es así, que describa los motivos por los cuales no es un gobierno elegido, pero debo insistir, no dijo nada de la legalidad del gobierno de Bolivia que terminó con su ex presidenta en la cárcel con una dura condena.

Cuando habla de un gobierno que proscribe, persigue, amenaza y arresta se parece mucho al gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal con su red de espionaje y causas armadas, como siempre, Gallucci es un piantavotos, su limitada capacidad para generar una entrevista política útil lo lleva a ser un payaso de la política.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw