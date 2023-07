Maximiliano Gallucci, malas compañías, mentiras y campaña del miedo

Maximiliano Gallucci, el candidato a intendente de Avellaneda, por JxC en el espacio de Rodríguez Larreta, parece resistirse a realizar una campaña seria para los vecinos y prefiere mentirle a los vecinos y por si fuera poco traer más mentirosos para confundir a los vecinos.

Si es malo mentir, peor es subestimar la inteligencia de los vecinos al decirles cualquier disparate sin importar que alguno de los vecinos ante la duda investigue y descubra las mentiras. Mentiras que no aportan nada y complican la propia campaña, porque es cierto que Avellaneda y varios partidos tienen problemas de inseguridad, pero los vecinos no son estúpidos.

Hoy el acceso a la información permite que por lo menos los hechos más relevantes se puedan chequear y voy a fundar el título de la nota desmintiendo lo que van a ver y escuchar en el nuevo spot de campaña, personalmente creía que Gallucci estaba mal asesorado, pero es más grave el resto de los candidatos dicen mentiras sin dudar, por cosas como estas yo no votaría a gente que conociendo la verdad te toman de boludo y te cuentan algo que no es real.

Miguel Ángel Pichetto, sin dudas está en la pendiente de su carrera política, pasó de ser un hombre con una gran oratoria, coherente y con mucha cultura a ser un hombre que sale a mendigar un voto y que además miente, en el video dice que en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional liberó 5000 presos y a nadie le importó, violadores, asesinos y delincuentes.

Miente descaradamente, porque a raíz de la polémica por las liberaciones en pandemia, el sitio Chequeado, establece el número de liberados en 1.120 presos, contando el SPF y el SPB, con lo cual, la cifra en la provincia de Buenos Aires es menor, muy lejos de los 5000 que dice Pichetto.

La información además de falaz es tendenciosa, distintos países en el mundo liberaron presos por la pandemia y si tomamos de ejemplo a los EEUU, lugar que tanto les gusta a los de derecha y difusores de la mano dura, en un solo estado California, se liberaron 18.000 presos siguiendo las recomendaciones de la OMS y la CIDH, nadie protesto y los políticos opositores no usaron esta medida para hacer campaña, lo que deja en evidencia que en la Argentina tenemos políticos oportunistas, mentirosos y que te toman de boludo.

Pero lo más grave es que le adjudica al gobierno nacional la liberación de los detenidos, cuando jurídicamente eso es imposible, porque los presos de la provincia dependen de la justicia y el gobierno provincial y son solo los jueces los que pueden disponer libertades, lo que no dicen y ellos lo saben muy bien, es que la orden de solicitar excarcelaciones de presos que pertenecían a sectores de riesgo partió del Procurador General Julio Conte Grand, sí, es amigo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, además de ser el cuñado del periodista Luis Majul, es decir, un funcionario y militante del PRO, es quien firmo la medida como jefe de los defensores oficiales y de los fiscales.

Luego Gallucci dice que el problema es que se prioriza el Museo del Fútbol antes que la seguridad, lo cual no es así porque son dos temas bien distintos y la inseguridad no pasa por una cuestión de inversión, sino de delinear un plan de trabajo y ejecutarlo. Más dinero en seguridad no es sinónimo de más seguridad, como tampoco la solución recae solo en la policía, sino que el problema es judicial, los fiscales liberan rápido y los delincuentes reinciden porque saben que no pasa nada. Pero de eso los políticos no hablan porque todos prefieren llevarse bien con la justicia. Como por ejemplo Gallucci que como abogado debe saber esto mejor que cualquier ciudadano.

Siguió con el verso Diego Santilli, un gran vende humo, que en su paso como Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una gestión de regular a mala, por más que el siempre diga que fue un éxito, esas cosas las dicen porque los suyos no lo van a cuestionar y muchos prefieren creer a cuestionar.

Dice que Kicillof le robó la identidad a los bonaerenses? suena lindo pero no lo explica porque en realidad ni él sabe que dijo. Dice que hay que enfrentar el delito y los delincuentes, dice que con ellos van a ir a buscar a los delincuentes, que van a perseguir al narcotráfico, cosas que no hizo en CABA, de hecho, los narcos más pesados están en las villas de CABA. Menciona a Florencia Arietto al decir que como dice ella los van a perseguir hasta abajo de la cama a los delincuentes. Bueno, los que tenemos memoria recordamos a Florencia del lado de los pibes «chorros» hablando de sus derechos e incluso haciendo apología de la marihuana, también le gustaba mostrarse con una escopeta y no de juguete como las armas secuestradas a L-Gante.

Con juventud y ganas no alcanza para conducir un municipio, hace falta formación y valor, dos cosas que al momento Gallucci no ha demostrado.

Por estas cosas uno se pregunta si realmente quieren ganar en las elecciones, tienen material de sobra para criticar la gestión, pero no, van por la mentira.

Mientras leía las declaraciones de estos políticos, escuchaba de fondo al Indio cantando «si su nariz crecía de tamaño prometía más»…

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw