Avellaneda: Candidato de LLA criticó al oficialismo y la oposición

El precandidato a primer concejal por La Libertad Avanza en Avellaneda, Arnaldo «Pepo» Díaz, confió que su espacio hará «un gran papel» en las PASO y disparó contra el oficialismo al sostener que «está diezmado» en el distrito, aunque evitó hablar de los escándalos internos y las denuncias que tiene el espacio que integra y solo mencionó generalidades.

Con menos de un mes para los comicios, la campaña va tomando temperatura y desde el espacio libertario de Avellaneda apuntaron con munición gruesa contra el oficialismo municipal. «Están desgastados al igual que el gobierno nacional, están desde hace casi 20 años. Acá en el distrito la figura del intendente está completamente desgastada», advirtió el precandidato a primer concejal por La Libertad Avanza.

En diálogo con medios locales, «Pepo» Díaz, analizó el escenario electoral local y también se despachó con duras críticas contra los precandidatos a la intendencia de Juntos, Lucas Yacob y Maximiliano Gallucci.

«La gente de JxC está en un brete, tienen dos personas; una como Yacob que tiene un unibloque que estaba por fuera del espacio, y otra como Gallucci que fue funcional mucho tiempo a Ferraresi. En el Concejo juegan al policía bueno y al policía malo con el oficialismo», planteó.

En ese sentido, el dirigente mileísta insistió en que la propuesta encabezada por Matías Ascurra como precandidato a intendente «es la única oposición real para romper el bipartidismo del Concejo Deliberante» y señaló que la recepción de los vecinos a las ideas de LLA en el municipio «es muy buena».

«Milei es la ultima gran esperanza que tenemos en la Argentina, la gente cree en las propuestas de Javier, particularmente en Avellaneda de Matías Azcurra y mías. Nos vemos muy bien de cara a las elecciones», remarcó.

Asimismo, «Pepo» Díaz se refirió al escándalo desatado en las últimas semanas por las denuncias sobre la supuesta venta de candidaturas que salpica al espacio. En esa línea, el referente libertario tildó a las acusaciones de «operetas» e indicó que «Van a tener que comparecer ante la justicia Maslaton, Blumberg y todos los que salieron a difamar al espacio». Lo que insistimos evitó es hablar puntualmente de las denuncias que lo involucran directamente, ya que lo de Maslaton y Blumberg no tiene nada que ver con lo que ocurre en Avellaneda, donde tanto Pepo como Ascurra no fueron a la justicia y solo se limitaron a enviar cartas documento que no es una acción judicial.

Propuestas

En cuanto a las propuestas que el espacio presenta para Avellaneda, el dirigente focalizó que «los dos grandes ejes» apuntarán a la Seguridad y a la Economía.

«En Seguridad queremos implementar cuadrículas motorizadas y un sistema integral de monitoreo que hoy en día no está funcionando», aseguró. Además, en el aspecto económico «Pepo» Díaz afirmó que «a través de una baja de impuestos la idea es generar las condiciones propicias para que las empresas vuelvan a invertir en el distrito».

Lo que este dirigente llama propuestas en realidad son solo dichos ridículos, las cuadrículas ya existen y el monitoreo también, es evidente que Pepo no entiende nada de lo que es seguridad y por eso no tiene una solo idea concreta, lo mismo con la supuesta propuesta económica ya que no se trata de un acto de magia decir se bajan los impuestos, en definitiva, el candidato de LLA Avellaneda, es un improvisado que no tiene nada preparado y que solo él y Ascurra creen van a tener una buena elección ya que ambos generan más repudios que preferencias y eso se ve en la escasa concurrencia que generan en la calle.