Maximiliano Gallucci, habla de transparencia, pero esconde información sobre lo que denuncia

Sigue jugando a la política estúpida, esa que subestima la memoria y la inteligencia de los vecinos, así hace política el presidente del bloque de Juntos por el Cambio de Avellaneda, que no duda en hacer declaraciones ridículas y reclamar se cumpla lo que él mismo no va a cumplir.

Cuando un político «tira» una denuncia mediática, que no la lleva a la justicia ni es acompañada por su propio espacio como una batalla por los intereses de los ciudadanos, es porque en realidad lo que se hace es «meter palos en la rueda» y negociar para sacar el palo, es decir, no tenga dudas de que se está frente a una rosca política donde el que puede hace y el que es oposición trata de rascar algo, definido de forma sencilla para que se entienda.

Vamos a las declaraciones del impresentable presidente del bloque del PRO Gallucci:

“en Avellaneda la falta de transparencia es moneda corriente”

El titular del bloque de Juntos renovó críticas contra el Frente de Todos. Además, consideró que “es una falta de respeto al vecino” hablar de candidaturas.

El presidente del bloque de concejales de Juntos en Avellaneda, Maximiliano Gallucci, volvió a criticar al oficialismo local al sostener que “en el distrito nada es trasparente ya hace un tiempo”.

“En la última sesión se aprobó un convenio de 44 viviendas. La realidad es que como en Avellaneda la falta de transparencia es moneda corriente, no sabemos cómo es el proceso de adjudicación, ni quiénes son los beneficiarios. Hemos realizado un pedido de informes para que nos den detalles pero eso lo tienen escondido ellos”, disparó el edil en declaraciones para Política del Sur.

Otro de los proyectos que generó polémica en la última sesión del Concejo Deliberante fue por la expropiación de un terreno en Piñeyro. “Cuando nos llegó el expediente, el dictamen de la Secretaría de Legales del municipio decía que estaba con posibilidad de invasión inminente y no decía quién era el dueño. La concejal Silvia Diana se fue hasta el lugar, charló con los vecinos y nos damos cuenta que en ese lugar funciona una cooperativa, Mate Amargo, que tiene un vínculo muy cercano y respondería políticamente con el ex vicegobernador Gabriel Mariotto. Por eso lo votamos en contra”, justificó.

Mientras que sobre la compra de un terreno en Sarandí indicó que “hay una sucesión que está embargada y el Municipio va a pagar 235 millones de pesos a los herederos que no iban a ser los verdaderos dueños, con plata de todos los vecinos se está comprando un problema”.

“Planteamos estos argumentos en la sesión y por eso no acompañamos ese expediente, somos una oposición constructiva en donde entendemos que lo que está bien hay que acompañarlo pero lo que está mal hay que decirlo y expresarlo”, enfatizó.

Bueno, vamos a señalar las incongruencias de Maximiliano Gallucci y su pandilla porque cuesta creer que gente con estudios y profesionales no sepan cómo actuar ante la posibilidad de que se esté gestando algún delito en perjuicio de la administración del dinero del municipio que le pertenece a los vecinos.

Tema de adjudicación de viviendas, a la fecha nunca se ha realizado un seguimiento de las licitaciones, no se ha investigado sobre los terrenos que se usan para viviendas, esto lo menciono porque en Avellaneda se han usado terrenos donde existían materiales contaminantes que los hacían no aptos para construir viviendas y se hicieron igual, incluso con los votos de varios de los que hoy son oposición.

También es habitual que los más beneficiados sean los que están cerca del poder local sea militando por amistad o por las relaciones de los tipos que se quieran imaginar porque funciona así, se sabe y no aporta nada nuevo Gallucci quien forma parte de un espacio que hace lo mismo a un nivel superior, tampoco aporta detalles, si él no sabe los nombres de los implicados entonces que mejor se quede callado porque es un ridículo que hace mal su trabajo, o que hable y de los nombres para que todos los vecinos sepan como viene el tongo.

Ahora viene la mejor parte de la nota del «negociador», que sirve para demostrar sin dudas la rosca política, dice que se recomienda la expropiación de un terreno en Piñeiro con un dictamen de legales del municipio por una inminente ocupación y señala que en el lugar funciona una Cooperativa vinculada al ex vicegobernador Gabriel Mariotto, y mete en la operación rosca a la concejal Silvia Diana quien vale recordar es abogada, es decir, no se trata de alguien que no sabe como proceder conforme a derecho, según Gallucci ella estuvo con los vecinos investigando, curiosamente no han documentado nada de esto lo que hace improbable sus dichos, pero vamos a tratar de desarrollar su relato no contado.

La propiedad en cuestión se ubica en la calle Gorriti 547, un amplio terreno que debe ser codiciado para negocios políticos o inmobiliarios, más que por una horda de usurpadores, algo improbable y que debería contarnos Maximiliano Gallucci quienes son los responsables de firmar semejante payasada y mentira, según el municipio, el responsable de la Secretaria de Legal y Técnica es el Dr. Sergio Daniel Ceballos, de quien nos vamos a ocupar en otro informe sobre quién es este señor que suena más que un sonajero.

Cuando Gallucci habla de ocultar, de falta de transparencia y falta de respeto, hay que recordarle que se pasa en el año 2015 al PRO de la mano de Gladys González, pero antes su militancia era en La Cámpora de Avellaneda, esto es importante porque la Cooperativa Mate Amargo ya operaba en Piñeiro, por el año 2014 se realizaban encuentros, venta de alimentos y hasta se realizó un documental con la productora Bondiola, que integra la Red PAC. Con lo cual dudo que recién ahora y por una supuesta investigación de Silvia Diana Gallucci sepa de la existencia de esta Cooperativa que no solo tiene vínculos con Mariotto, sino con referentes políticos de distintos espacios y de la CTA.

Tampoco hace referencia Gallucci a que varios de los que actuaron y actúan en la cooperativa hoy son empleados del municipio de Avellaneda, lo que genera dudas de la honestidad de Gallucci cuando habla de honestidad y verdad.

Cuando habla de la compra de un terreno en Sarandí donde hay que indemnizar a unos herederos por un embargo en la sucesión por un monto de 235 millones de pesos vuelve a hablar en general algo que no está bien si vas a prender el ventilador, salvo que la idea sea decir y ocultar para negociar, no identifica el lugar, pero de una investigación sobre propiedades en condiciones similares en Sarandí, solo surge una donde hace muchos años funciona una especie de Centro Cultural con muchas denuncias de parte de los vecinos, si es ese el lugar al que hace referencia Gallucci, se queda corto con los montos que dice le va a costar al municipio, ya que ese monto sería una parte del total que se debe pagar pero en dólares a los herederos y que se encuentra hace ya unos 4 años en la Legislatura Bonaerense, el pedido fue presentado por el senador provincial y ex concejal de Avellaneda Emmanuel González Santalla, dirigente de La Cámpora donde estuvo Gallucci, entonces, ¿por qué no lo nombra?.

Y ya que estamos, durante los últimos 7 años se han expropiado varias propiedades en el partido de Avellaneda, algunas pagando sumas en dólares por sobre el valor que se podrían haber vendido beneficiando a algunos familiares de funcionarios, hay alrededor de 12 pedidos de expropiación en la Legislatura Bonaerense todos presentados por Emmanuel González Santalla, pero al parecer la oposición y los supuestos medios locales nada dicen.

Solo coincido en que la falta de transparencia, la mentira y el ocultar es faltarle el respeto al vecino, vos Gallucci, Silvia Diana y el resto de los impresentables de tu espacio son igual de corruptos que los que denuncias, porque dudo que no sepan ser oposición y dudo que no sepan hacer las cosas bien, de paso te voy a recordar una vez más que vos, sos el tipo que cobraba tres sueldos y no presentaba declaración jurada entre otras cositas de las que ya me he referido.

Vecino no se dejé engañar, piense antes de votar y sepa que se puede estar mejor.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw