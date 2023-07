Maximiliano Gallucci el candidato del «chamuyo»

Maximiliano Gallucci parece no querer ser un rival serio del actual intendente Jorge Ferraresi, porque cuando tiene las condiciones para hacer propuestas serias sobre temas como la inseguridad, las desaprovecha y hace lo más fácil y ridículo, graba un spot mintiendo y en el lugar equivocado.

Esa comodidad de grabarse en supuestas visitas a vecinos de dudosa experiencia policial, lo alejan de lo que los vecinos quieren y es un político comprometido y no uno más que solo hace monólogos con datos sin fuentes y que son solo un chamuyo más.

Por estos días los medios cubrieron el asesinato de un joven en Wilde al que le robaron el celular, ese hecho refuerza la idea de inseguridad y revela la falta de políticas concretas del municipio y de la policía en lo que se llama prevención, en seguridad la inseguridad se mejora con prevención porque de lo contrario siempre se corre detrás del delito ya consumado y como en este caso las víctimas fatales no reviven.

Esto que no es difícil de comprender, parece que no lo comprende el candidato, entonces en lugar de mostrar compromiso, se graba diciendo mentiras sobre la inseguridad en Avellaneda y la compara con CABA no porque sea cierto lo que dice, sino para traccionar o llevar agua al molino de su espacio que tiene a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Sin ningún dato objetivo o citando fuente alguna, afirma que Avellaneda es el municipio más inseguro de la provincia de Buenos Aires, pegado a la Ciudad de Buenos Aires donde según él funciona todo, salud, educación e inseguridad, afirmando además que es la ciudad más segura de todo América (eso no es verdad) porque según él tuvieron la decisión de combatir la inseguridad.

Vale recordarle a los vecinos que es sencillo comprobar las mentiras y los hechos con simples búsquedas online o ir a las estadísticas oficiales sobre delitos, primero, miente que en CABA todo funcione, porque para comenzar a la fecha nunca existió compromiso o decisión política por ejemplo de construir penales, con lo cual, los delincuentes en CABA tienen un cupo limitado, solo se construyeron algunas alcaldías con poca capacidad y esto ha provocado varios motines en las comisarías donde el gobierno de la Ciudad inmediatamente culpó a la Nación de no darle cupo a los detenidos, cuando lo lógico es que si tienen su justicia, su policía, tengan también su sistema penitenciario, esas cosas hacen también a la seguridad y la reinserción de los delincuentes, la tasa de delitos no es la más baja y los índices de corrupción policial son más elevados incluso que los de la bonaerense, eso Gallucci lo sabe mejor que nadie porque fue funcionario del Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA, además de que es abogado y debería se supone ser más correcto cuando informa, no hacerlo presupone que le da igual mentirle a los vecinos.

La último estadística oficial que se conoce de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires que conduce el militante macrista Julio Conte Grand, ubica al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, como el segundo en litigiosidad, o causas por delitos iniciadas, pero de ambos municipios el que aporta la mayor cantidad de delitos es justamente Lanús cuyo intendente es Néstor Grindetti candidato a gobernador por el espacio de Patricia Bullrich, con lo cual es un tipo por elevación a su propio partido.

Con todo esto, Avellaneda puede mejorar y mucho en seguridad, pero el camino no es por el lado de la mentira y la falta de propuestas, creer que esto se soluciona con solo decir que pasa por la decisión, la planificación y la inversión, traducido su propuesta es un experimento donde hay que PONER más dinero y no es así. La seguridad se resuelve con experiencia, con conocer las causales y trabajar sobre esas causales, planificar y gastar dinero sin saber es poco inteligente o encubre un negocio del que se es parte o alguien duda de que la inseguridad es un negocio multimillonario. Por si alguien no lo sabe, las agencias de seguridad empezaron como un negocio donde se brindaba seguridad a quienes pudieran pagarla, había arreglos políticos entre empresarios, policías e inversionistas y luego todo se desvirtuó como pasa en la Argentina y pasaron a lejos de brindar seguridad ser parte de oscuras maniobras vinculadas al lavado de dinero, transporte de drogas y hasta robos, algunas de las más conocidas empresas de seguridad del país tuvieron a barras bravas con condenas y procesos como gerentes y autorizadas a operar por ejemplo en CABA por el ministerio que conducía Diego Santilli, que estimo los conocía muy bien por su historia de vida ligada al fútbol.

Entonces hay que dejar de tomar a los vecinos por estúpidos y Gallucci no lo hace, sigue esquivando decir la verdad y proponer soluciones reales y concretas, Avellaneda no es CABA y se ve perjudicada por muchas decisiones que pasan por Lanús y también por la inoperancia de la Policía de la Ciudad, el 90% de los robos de autos en Avellaneda son de delincuentes que provienen de Zavaleta, eso lo saben todos los vecinos, parece que Gallucci necesita un mapa de dónde está ubicada Zavaleta y las vías por las cuales llegan y se van de Avellaneda, esta situación supuestamente se iba a terminar con el «Anillo Digital» pero fue otra mentira más del marketing de los políticos de la Ciudad.

Así cuesta creer que el candidato Gallucci esté capacitado o tenga buenas intenciones, eso solo él lo sabe, pero sin dudas mintiendo y sin propuestas no es por ahí.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw