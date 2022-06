Maricel Marciano se prepara como «Capo cómico» del HCD

Y no pueden parar, así están varios concejales lanzados a la campaña política y ante la falta de capacidad para hacer propuestas siempre viene bien sacarle una sonrisa al vecino, no por dar buenas noticias, sino por ser un chiste como político y representante.

Maricel Marciano, tiene debilidad por ser noticia, aunque sin un solo éxito, se dedica a colgarse de otros para hacer curiosas afirmaciones que están entre las mentiras y las pavadas.

Vayamos al meollo de la cuestión. Dijo:

Me llama la atención que algunos concejales del bloque oficialista (frente de todos ) digan que “no levantamos la mano para votar nada a favor del vecino “ Tendrían que decirle a los vecinos que antes de tratar los temas en las sesiones, los integrantes de las diferentes comisiones nos reunimos y nosotros cómo bloqué de Juntos pedimos los informes de los temas a tratar y nunca los recibimos completos. En las comisiones pedimos las explicaciones correspondientes sobre la utilidad que se le va a dar al dinero que se recibe (Nación, Provincia) en los casos de los convenios y nunca los saben todo tienen que preguntar al ejecutivo. La mayoría de la información que se trata en las comisiones vienen incompletas La seriedad y la responsabilidad es la característica de nuestro bloque por ello no estamos acostumbrados a prohibir cosas y menos a sembrar dudas . Las dudas son sembradas por el bloque oficialista (frente de todos ) cuando no saben dar explicaciones, ni informes en tiempo y forma .Por este motivo la mayoría de los casos nuestro bloque no puede acompañar proyectos o convenios sin saber si afecta de algún modo a los vecinos de Avellaneda Los cuáles confían en nosotros cómo órgano de contralor

Nace una humorista, definir a su bloque como serio y responsable, ya es mucho, por un lado los miembros de su bloque son todo lo que uno pueda imaginar para los payasos de un circo, pero la seriedad en política es otra cosa, una mujer con tan buen pasar económico debería educarse y estudiar para usar los términos etimológicos con coherencia y propiedad, así, o es una ignorante o una mentirosa, sabrá ella dónde quiere estar parada.

Coincido en que en general los concejales no saben bien qué votan y durante años algunas Ordenanzas se votaron a carpeta cerrada y con el acuerdo de los presidentes de bloque, si van a decir verdades que las digan completas, Marciano no es una novata en política y ya que quiere ir por la verdad que nos cuente como creció en política, los vecinos tenemos buena memoria.

Sobre ser responsables, digamos que es otro chiste sin gracia, que nos dé un solo nombre de alguien de su bloque que reúna esa condición porque los conozco muy bien y no se caracterizan por ser responsables, si así lo fueran votarían por adecuar el HCD de Avellaneda a otros municipios donde todos presentan declaraciones juradas públicas para que los vecinos sepan quien los representa y puedan entonces decir que son serios, responsables y transparentes, pero no, Marciano solo cacarea y calla.

Al momento de tener que votar piense muy bien si esta clase de políticos lo representan, sino no se queje.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw